حدث ليلا.. حسام حسن يتعرض لأزمة صحية مفاجئة.. متحدث الزمالك يكشف تفاصيل شطب عضوية مرتضى منصور.. ارتفاع أسعار السكر منذ بداية الشهر الجاري

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، ويتضمن أهم الأحداث، وفيه:

ارتفعت أسعار السكر بقيمة 10 آلاف جنيه فى الطن منذ بداية الشهر الجارى ليسجل 50 ألف جنيه مقابل 40 ألف الشهر الماضى وشهدت الأسواق تراجعًا ملحوظا فى المعروض بالسلاسل التجارية ومحلات البقالة.

تعرض العميد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لأزمة صحية مفاجأة نقل على إثره إلى المستشفى وتم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة وكان من المفترض أن يستمر تحت إشراف الأطباء خلال الـ ساعة المقبلة ولكنه فضل أن يخرج من المستشفى بعد تحسن حالته الصحية بشكل نسبي.

أكد أحمد سالم، المتحدث باسم نادي الزمالك، أن قرار مجلس إدارة الزمالك الذي تم فيه إسقاط عضوية رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور، صدر وفقًا لشروط تنظيم العضوية والمنصوص عليها في اللائحة.