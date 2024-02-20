ياسمين صبري تشارك حالة جديدة لها عبر إنستجرام

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها فيديو جديد لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الأستوري.

وظهرت ياسمين بإطلالة شتوية متميزة من داخل سيارتها.

وتفضل النجمة ياسمين صبري الأزياء التي تبرز سحر قوامها الرشيق ووزنها المثالي لتخطف الأنظار أينما ظهرت.

وكانت قد بدت ياسمين صبري بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستانا قصيرا مجسما، ينتمي لقصة الكب، صمم من قماش ناعم باللون الأبيض، بشكل مثير، لتخطف الأضواء من جديد.

أما من الناحية الجمالية، فضلت تسريحة شعر ناعمة، ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه ليتناغم مع لون بشرتها.