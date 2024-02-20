الجمهورية: المشاركة الواسعة بـ"إيجبس 2024" رسالة للعالم بفرص الاستثمار الواعدة في الطاقة

ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن المشاركة الواسعة في فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة "إيجبس 2024"، والذي يقام بمشاركة أكثر من 120 دولة، تحت شعار "تحفيز الطاقة وتأمين الإمدادات والتحول الطاقي وخفض الانبعاثات"، رسالة للعالم بأسره بفرص الاستثمار الواعدة في قطاع الطاقة، ورسالة بالمشروعات العملاقة والمناطق الصناعية الواعدة وحزمة حوافز الاستثمار والمزايا المشجعة على الاستثمار في مختلف القطاعات.

وأوضحت الصحيفة -في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الثلاثاء/ بعنوان "الطاقة النظيفة"- أن مؤتمر الطاقة هذا العام، منصة للتعاون الاستثماري في مجال الطاقة وتحقيق التحول الطاقي وخفض الانبعاثات الكربونية من إنتاج واستخدام الطاقة، ويهدف إلى التأكيد على أهمية الوصول إلى الطاقة النظيفة، صديقة البيئة، ويتطلع المؤتمر إلى الحفاظ على النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات الشعوب.

خفض الانبعاثات الكربونية

وأكدت "الجمهورية" أن العالم بأسره يتطلع إلى خفض الانبعاثات الكربونية وحماية الإنسان من مخاطر التغيرات المناخية والأضرار الجسيمة التي تتعرض لها البشرية جراء استمرار الدول الصناعية الكبرى في زيادة الانبعاثات الكربونية، ويسعى الجميع إلى التحول إلى الطاقة النظيفة والبيئة الخالية من التلوث.



