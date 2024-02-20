الأهرام: تقديم مصر مذكرة لـ"العدل الدولية" يسهم في وضع حد للهيستيريا الإسرائيلية

ذكرت صحيفة "الأهرام" أن أحد الأمور التي أبرزتها الحرب الإسرائيلية على غزة، هو التكتيك الذي وظفته إسرائيل في إدارة الحرب، فلقد تضمنت اللحظة الأولى رد فعل أولي على عملية طوفان الأقصى اتسم بقدر من التلقائية، لكن حين اندلعت الحرب، بدأت عملية من الإدارة والصناعة مختلفة تماما.

وأوضحت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم الثلاثاء بعنوان "إسرائيل.. الإدارة عند خط النهاية"- أن أهم ما تبدى من التكتيك الإسرائيلي، هو إدارة الحرب من عند خط النهاية، من خلال إشاعة حالة أشبه بـ"هيستيريا القرار"، مفادها أن لا شيء يمكن أن يشبع الرغبة في الانتقام سوى القضاء على الآخر وإنهاء وجوده، وأي شيء أقل من ذلك سيكون بمثابة تنازل.

وأضافت الصحيفة أن الهدف الإسرائيلي من إدارة الحرب عند خط النهاية، هو تشتيت انتباه الآخرين وتقليص أهدافهم، بحيث ينحصر تفكيرهم في تقليل الخسائر ووقف إطلاق النار عند أي مرحلة كغاية في حد ذاته.

وتابعت أن التكتيك الإسرائيلي تجلى بوضوح في نمط هجومها على كل المسئولين الدوليين الذين انتقدوا سلوكها.

وأكدت "الأهرام" أنه لذلك، يستحق الموقف المصري، الذي كشف عنه رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، كل تقدير واحترام، والخاص بتقديم مصر مذكرة بشأن إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية، فمثل هذه المبادرات كفيلة بوضع حد لحالة الهيستيريا المصطنعة التي يدير بها قادة إسرائيل حربهم على غزة.