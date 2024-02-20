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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منهم مصر والسعودية.. اجتماع عاجل في لبنان بين 5 دول

ارشيفي
ارشيفي

يعقد اجتماع في الرابعة من بعد ظهر اليوم الثلاثاء في قصر الصنوبر، بحضور سفراء المجموعة الدولية الخماسية المعنية بأزمة الفراغ الرئاسي في لبنان.

ووفق صحيفة النهار اللبنانية؛ فتضم المجموعة الخماسية كلا من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر.

ويهدف هذا الاجتماع الي تشكيل استكمالا للتحرك الذي باشره السفراء الخمسة مجتمعين بدءا بزيارتهم لرئيس مجلس النواب نبيه بري.

وكانت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا دعت لانتخاب رئيس جديد للبلاد في أسرع وقت ممكن، مؤكدة أن إنهاء الفراغ الرئاسي في البلاد سيكون له تأثير إيجابي على كل الأمور في لبنان.


جاء ذلك في تصريح للمنسقة الأممية عقب لقائها في وقت سابق رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في السراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية في بيروت.

وقالت فرونتسكا إنه تم، خلال اللقاء، بحث دور الأمم المتحدة والنشاطات التي يمكن أن تقوم بها هذه السنة وما هو مطلوب منها.


يذكر أن لقاء المنسقة الأممية في لبنان يوانا فرونتسكا هو الأول مع مسئول لبناني بعد إعلان الأمم المتحدة رسميًا فقدان لبنان لحق التصويت في الجمعية العامة؛ نظرًا لعدم سداد المستحقات المتوجبة عليه والبالغ قيمتها قرابة 1.8 مليون دولار أمريكي.

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