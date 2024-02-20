الرئيس الفنزويلي: روسيا تنتصر في حرب أوكرانيا التي أطلقتها الولايات المتحدة والناتو

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إن روسيا تنتصر في الصراع الذي أطلقته الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" في أوكرانيا، وأصبحت أقوى اقتصاديا.

وأضاف مادورو في تصريحات للقناة التليفزيونية الفنزويلية: "اليوم، تنتصر روسيا في ساحة المعركة، وتهزم جميع الدول الغربية"، لافتا إلى أن "الحرب التي شنها الغرب وحلف الناتو في أوكرانيا غير أخلاقية".

وأوضح الرئيس الفنزويلي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يسيطر بشكل كامل على الوضع الحالي، وقد قال بالفعل إنه لن يُسمح لـ أوكرانيا ببساطة ببدء محادثات السلام".

وأضاف مادورو أن "حرب الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ضد روسيا في أوكرانيا أصبحت غير محتملة بالنسبة للولايات المتحدة"، لافتا إلى أن "روسيا أصبحت أقوى اقتصاديًا".