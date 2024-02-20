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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان هام من السفارة اليمنية بشأن مقتل أحد قادة الجيش بالقاهرة

ارشيفي
ارشيفي

 أكدت السفارة اليمنية في القاهرة أن الأجهزة الأمنية المصرية تمكنت سريعاً من ضبط المتهمين في جريمة قتل اللواء حسن بن جلال العبيدي، الضابط في الجيش اليمني، التي وقعت في القاهرة قبل يومين.

 كما ضبطت الأجهزة الأمنية - بحسب البيان الصادر عن السفارة - والمسروقات في فترة وجيزة، مضيفةً أنه اتضح من نتائج التحقيق أن دوافع الجريمة “جنائية بهدف السرقة”.

وقالت السفارة اليمنية في بيان لها؛  أن المختصين سيقومون باستكمال إجراءات استلام جثمان الفقيد وترتيبات الدفن.

وأشارت السفارة الي أن جريمة قتل اللواء حسن بن جلال العبيدي، الضابط في الجيش اليمني، التي وقعت في القاهرة قبل يومين، تمت بدوافع جنائية بهدف السرقة.

وقالت السفارة في بيان رسمي إنها تابعت منذ تلقيها بلاغ مقتل اللواء العبيدي في شقته بالقاهرة، وقائع وملابسات القضية، وقام ممثلو السفارة بالتنسيق والمتابعة مع الأجهزة الأمنية المختصة في مصر للوصول إلى حقائق الواقعة.

وكانت وزارة الداخلية المصرية، كشفت تفاصيل مقتل الضابط الكبير بالجيش اليمني، ومدير إدارة التصنيع العسكري حسن العبيدي.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إن مرتكبي الواقعة هم 4 أفراد بينهم سيدتان، وقد اعترفوا بارتكابهم للجريمة، وأقروا بسابقة تعرف اثنين منهم على المجنى عليه واتفاقهما على سرقته بمساعدة الآخرين.

 

 

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