السعودية تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع أمريكا والهند

التقى مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية السعودي عبدالمحسن الخلف بمقر الوزارة، مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخزانة الأمريكية أنتوني ماركوس.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بجانب مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما التقى الخلف، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة ماهيندرا الدكتور أنيش شاه.
وجرى خلال اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية الفريدة التي تتمتع بها المملكة بالإضافة الي بحث عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.