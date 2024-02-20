لما تحاولي تبقي كيوت.. رضوى الشربيني تتألق في أحدث ظهور

شاركت الإعلامية رضوي الشربيني متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت رضوى في الصور بإطلالة شتوية متميزة نالت إعجاب متابعيها.

وكتب الشربيني:"لما تحاولي تبقي كيوت".

تألقت الإعلامية رضوى الشربيني خلال ظهورها ببرنامج هي وبس بإطلالة كاجول مثيرة للجدل مع ملامح مختلفة.

وظهرت رضوى بجاكت كاجول بتصميم غريب بألوان مختلفة من كل جزء؛ حيث تختلف ألوان الأكمام عن لون الجاكت والجيوب.

ومن الناحية الجمالية ارتدت رضوي الشربيني باروكة غيرت شكلها تماما وكانت أثارت رضوي الجدل بعد اعتقاد البعض قص شعرها .

وعلقت رضوى على الصورة مش كل حاجة نسمعها نصدقها.. الأفعال أهم من الكلام.