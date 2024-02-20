بدعوة من الجزائر.. فنزويلا تشارك في قمة الغاز

تسلم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو موروس، دعوة لحضور القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر ، من وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، في الفترة من 29 فبراير الجاري وحتى 2 مارس المقبل (2024).

ومن جانبه؛ شدد الرئيس مادورو على عزم بلاده تعزيز علاقات التعاون مع الجزائر والارتقاء بها إلى آفاق أوسع.





وتطرق عرقاب ومادورو إلى "سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ولاسيما في مجال الطاقة".

كما قدّم الوزير، بهذه المناسبة، الترتيبات التي اتخذتها الجزائر والتحضيرات الجارية تحسبًا لعقد القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز التي ستعقد بالجزائر في الثاني من شهر مارس 2024.

وأكد الوزير تطلع الرئيس تبون إلى مشاركة فعالة لجمهورية فنزويلا في هذه القمة ومساهمتها في دعم وتعميق قيم التضامن، بين أعضاء دول المنتدى، بهدف تعزيز الحوار وتكثيف المشاورات والمضي قدما على درب مواصلة تطوير مواردها من الغاز والصناعة الغازية بصفة عامة.

كما أكد، تبون، وفق الرسالة، على رغبته في تطوير العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين في جميع المجالات ومواصلة التنسيق والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومنتدى الدول المصدرة للغاز هي منظمة حكومية دولية تأسست بطهران سنة 2001، تضم كبار منتجي الغاز الطبيعي في العالم، وتهدف إلى دعم حقوقهم السيادية على مواردهم من الغاز الطبيعي بالإضافة إلى تعزيز التعاون والحوار بشأن المسائل المتعلقة بالغاز.

ويضم هذا المنتدى حاليا 12 دولة عضوا و7 دول بصفة "مراقب"، تمثل حوالي 69% من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في العالم و39% من إنتاجه المسوق و40% من تجارة الغاز الإجمالية، وتستحوذ مجموع دوله على 51% من تجارة الغاز الطبيعي المسال