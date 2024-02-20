الحرس الثوري الإيراني يعلن تجهيز قواته البرية بطائرات حربية خطيرة

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بأن القوات البرية التابعة لـ الحرس الثوري الإيراني تم تجهيزها بطائرات بدون طيار من طراز شاهد 131 الانتحارية وأبابيل 5 القتالية.

جاء ذلك في فيديو عرضته وكالة تسنيم يكشف الاستعدادات والتدريبات التي تقوم بها قوات الحرس الثوري الإيراني على الطائرات بعد تجهيزهم بها.

ووفقا للوكالة الإيرانية، فإنه تم تجهيز القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني بهذه الطائرات بناء على احتياجات الوحدات المختلفة، وكذلك لتوسيع مهام القوات البرية في المراقبة والتعامل مع الأعداء والجماعات الإرهابية.