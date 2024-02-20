عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحرس الثوري الإيراني يعلن تجهيز قواته البرية بطائرات حربية خطيرة

الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بأن القوات البرية التابعة لـ الحرس الثوري الإيراني تم تجهيزها بطائرات بدون طيار من طراز شاهد 131 الانتحارية وأبابيل 5 القتالية.

جاء ذلك في فيديو عرضته وكالة تسنيم يكشف الاستعدادات والتدريبات التي تقوم بها قوات الحرس الثوري الإيراني على الطائرات بعد تجهيزهم بها.

ووفقا للوكالة الإيرانية، فإنه تم تجهيز القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني بهذه الطائرات بناء على احتياجات الوحدات المختلفة، وكذلك لتوسيع مهام القوات البرية في المراقبة والتعامل مع الأعداء والجماعات الإرهابية.

الحرس الثوري الإيراني طائرات بدون طيار قوات الحرس الثوري الإيراني القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني طائرات بدون طيار من طراز شاهد 131 أبابيل 5

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عكس التوقعات.. كم يصل سعر كيلو الدواجن بالبورصة اليوم الثلاثاء؟

وفاة والدة زوجة الفنان أحمد سلامة.. اعرف موعد العزاء

رسميا الآن| مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي ودخول المليارات

مفاجأة من الفيفا للزمالك بشأن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي.. تفاصيل

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة عن مباراة الإسماعيلي والزمالك في الدوري

عشان تعمل حسابك.. ما هو جدول انقطاع الكهرباء في شهر رمضان؟.. قبل أم بعد الإفطار

خروج حسام حسن من المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة

عقوبة مخلة بالشرف| تفاصيل قرار إسقاط عضوية مرتضى منصور من الزمالك.. شاهد

موضوعات متعلقة

قائد الحرس الثوري الإيراني يهدد بضرب أمريكا

سر هجمات سوريا والعراق.. بايدن يتوعد الحرس الثوري الإيراني

عاجل|مقتل مستشار من الحرس الثوري في ضربة إسرائيلية بدمشق

بعد الضربات الإسرائيلية.. إيران تسحب قوات الحرس الثوري من سوريا |تفاصيل

قائد الحرس الثوري الإيراني يتوعد أمريكا: لن نصمت على أي هجوم ضدنا

الحرس الثوري: السفينة المحتجزة قبالة سواحل بوشهر بأمر من المحكمة

نداء عاجل لـ حظر الحرس الثوري الإيراني أمام أدلة تورطه بالإرهاب الدولي

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء الفلسطيني: على العالم أن يمنع إسرائيل من اجتياح رفح

عليك تناولها.. 9 أطعمة تحارب السرطان

الاتحاد الأوروبي يقرر تمديد العقوبات على روسيا حتى 2025

ليلة النصف من شعبان.. أفضل دعاء فيها وماذا قال العلماء عنها

"الوزراء": العمل المستقل عبر الإنترنت (Gig Work) يشكل جزءًا متناميًا من سوق العمل

%25 من سكان العالم يزورون مصر.. بريكس تفتح خزائن الخير للسياحة| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إسرائيلي طلب الحصول على جواز سفر بريطاني لرضيعته.. ففوجئ بصدمة من «الداخلية»

عشان تعمل حسابك.. ما هو جدول انقطاع الكهرباء في شهر رمضان؟.. قبل أم بعد الإفطار

أسرع سائق.. حول سيارة لعبة إلى حقيقية.. كيف ذلك؟

بطريقة شيطانية.. شابان هنديان يكسبان المال من إيصالات الصراف الآلي| كيف ذلك؟

فيديو

إنتي الأحلى.. كيف احتفلت هيدي كرم بعيد الحب

مشويات بنهكة الملفات.. رجل بالمعاش يستخدم دولاب العمل في الطبخ| فيديو

كشف لغز مقتل ضابط يمني في بولاق الدكرور

إحنا ضيوف عندكم.. شهامة طفل صعيدي خلال استقبال صحفي فلسطيني وأسرته|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

اﻟﻤﺰﻳﺪ