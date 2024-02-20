قطر توجه طلبا عاجلا إلى أمريكا بشأن غزة

وجه الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية ، طلبا عاجلا الي ديفيد ساترفيلد، المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الإنسانية بالشرق الأوسط بضرورة استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف فوري لإطلاق النار.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعا المسؤول القطري والأمريكي اليوم وذلك خلال زيارته الدوحة.

جرى خلال الاجتماع استعراض آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

من جانبه، أعرب المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الإنسانية بالشرق الأوسط، عن تقدير بلاده لاستمرار مساعي وساطة دولة قطر المشتركة في قطاع غزة، بالإضافة إلى جهودها في الجانب الإغاثي.