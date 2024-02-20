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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء الفلسطيني: على العالم أن يمنع إسرائيل من اجتياح رفح

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الثلاثاء، إنه على جميع دول العالم منع اجتياح رفح ومنع إسرائيل من العدوان عليها.

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني في بيان له، أن العملية التعليمية متعطلة تماما في قطاع غزة، لافتا إلى أنه تم تدمير 5 جامعات من أصل 6 في القطاع.

وأشار أشتيه إلى أن هناك خنقا لمدينتي نابلس وطولكرم في الضفة الغربية واستمرار لآلة القتل الإسرائيلية.

وأكد أشتيه أن هناك إجماعا دوليا بأن الوقت قد حان للاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشيرا إلى أنه سيكون هناك حراك عالميا سنشهده في الفترة المقبلة بهذا الشأن.

وأشار رئيس وزراء فلسطين، إلى أن العالم يريد وقف الحرب بشكل فوري في غزة، وأن المجتمع الدولي يؤكد ضرورة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة من دون حواجز.

وعلى جانب آخر، قال أشتية إن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يحتفظ بأموال المقاصة ويمتنع عن تحويلها إلى السلطة الفلسطينية.

وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية بدأت الاستماعات في قضية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

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