تونس تكشف تفاصيل القبض على إرهابي شديد الخطورة

كشف الناطق باسم الحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبابلي، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل القبض علي أحد الإرهابيين شديدي الخطورة مبينا انتمائه إلى تنظيمات إرهابية وخاصة تنظيم "أجناد الخلافة" بجبال القصرين.

وقال الناطق باسم الحرس الوطني في تصريحات الإذاعة موزاييك : عملية إلقاء القبض على هذا الإرهابي الخطير ثمينة وهي ثمرة عمل جبار باشرته الوحدات منذ مدة.



وأضاف : أنّ الوحدات كانت تعمل منذ مدة على هذه العملية إلى أن تمكنت من الإطاحة بهذا الإرهابي"، مؤكدًا أنها "عملية ثمينة وهي ثمرة عمل جبّار"، وفق تقديره.

وجدد المسؤول التونسي استمرار الحرب على الإرهاب حيث تستوجب الكثير من الصبر".

وشدد علي أن القبض على إرهابي على قيد الحياة هو بمثابة كنز من المعلومات".

وبخصوص الأسلحة التي تم ضبطها لدى الإرهابي، قال الناطق باسم الحرس الوطني إنه "ستتم إحالة الذخيرة الحربية على الوحدة المتعهدة بالبحث ليتم القيام بالاختبارات من قبل مصالح وزارة الداخلية".

كانت الأجهزة الأمنية في تونس القت القبض على إرهابي خطير امس الاثنين إثر نصب كمين له وحجز أسلحة حربية وحزام ناسف بحوزته.

وقالت الداخلية التونسية في بيان لها إن إلقاء القبض على عنصر إرهابي خطير بحوزته أسلحة حربية وحزام ناسب إثر نصب كمين محكم له بأحد المسالك المؤدية إلى معاقل العناصر الإرهابية بجبال القصرين.

وأضافت الداخلية التونسية "وحدات إدارة مكافحة الإرهاب تمكنت بالتنسيق مع الوحدة المختصة للحرس الوطني ولواء القوات الخاصة التابع للجيش الوطني وتحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على عنصر إرهابي خطير، إثر نصب كمين محكم أثناء تواجده متن دراجة نارية بأحد المسالك المؤدية إلى معاقل العناصر الإرهابية بجبال القصرين".

وتابعت : أنّ الإرهابي المعني كان قد التحق منذ سنة 2014 بالتنظيمات الإرهابية وشارك في عمليات إرهابية استهدفت التشكيلات الأمنية والعسكرية، ومورط في عملية ذبح أحد الرعاة وفي عمليات سلب وترويع للمواطنين بالجهة".

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه "بإحالة الإرهابي على أنظار النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي في الغرض وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه"، وفق ما جاء في نص البلاغ.