عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس تكشف تفاصيل القبض على إرهابي شديد الخطورة

ارشيفي
ارشيفي

 كشف الناطق باسم الحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبابلي، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل القبض علي أحد الإرهابيين شديدي الخطورة مبينا انتمائه إلى تنظيمات إرهابية وخاصة تنظيم "أجناد الخلافة" بجبال القصرين.

وقال الناطق باسم الحرس الوطني في تصريحات الإذاعة موزاييك : عملية إلقاء القبض على هذا الإرهابي الخطير ثمينة وهي ثمرة عمل جبار باشرته الوحدات منذ مدة. 


وأضاف : أنّ الوحدات كانت تعمل منذ مدة على هذه العملية إلى أن تمكنت من الإطاحة بهذا الإرهابي"، مؤكدًا أنها "عملية ثمينة وهي ثمرة عمل جبّار"، وفق تقديره.

وجدد المسؤول التونسي استمرار الحرب  على الإرهاب حيث تستوجب الكثير من الصبر". 

وشدد علي أن القبض على إرهابي على قيد الحياة هو بمثابة كنز من المعلومات".

وبخصوص الأسلحة التي تم ضبطها لدى الإرهابي، قال الناطق باسم الحرس الوطني إنه "ستتم إحالة الذخيرة الحربية على الوحدة المتعهدة بالبحث ليتم القيام بالاختبارات من قبل مصالح وزارة الداخلية".

كانت الأجهزة الأمنية في تونس القت القبض على إرهابي خطير امس الاثنين إثر نصب كمين له وحجز أسلحة حربية وحزام ناسف بحوزته.

وقالت الداخلية التونسية في بيان لها إن إلقاء القبض على عنصر إرهابي خطير بحوزته أسلحة حربية وحزام ناسب إثر نصب كمين محكم له بأحد المسالك المؤدية إلى معاقل العناصر الإرهابية بجبال القصرين.

وأضافت الداخلية التونسية  "وحدات إدارة مكافحة الإرهاب تمكنت بالتنسيق مع الوحدة المختصة للحرس الوطني ولواء القوات الخاصة التابع للجيش الوطني وتحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على عنصر إرهابي خطير، إثر نصب كمين محكم أثناء تواجده متن دراجة نارية بأحد المسالك المؤدية إلى معاقل العناصر الإرهابية بجبال القصرين".

وتابعت : أنّ الإرهابي المعني كان قد التحق منذ سنة 2014 بالتنظيمات الإرهابية وشارك في عمليات إرهابية استهدفت التشكيلات الأمنية والعسكرية، ومورط في عملية ذبح أحد الرعاة وفي عمليات سلب وترويع للمواطنين بالجهة".

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه "بإحالة الإرهابي على أنظار النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي في الغرض وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه"، وفق ما جاء في نص البلاغ.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عكس التوقعات.. كم يصل سعر كيلو الدواجن بالبورصة اليوم الثلاثاء؟

رسميا الآن| مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي ودخول المليارات

وفاة والدة زوجة الفنان أحمد سلامة.. اعرف موعد العزاء

مفاجأة من الفيفا للزمالك بشأن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي.. تفاصيل

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة عن مباراة الإسماعيلي والزمالك في الدوري

عقوبة مخلة بالشرف| تفاصيل قرار إسقاط عضوية مرتضى منصور من الزمالك.. شاهد

خروج حسام حسن من المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة

عشان تعمل حسابك.. ما هو جدول انقطاع الكهرباء في شهر رمضان؟.. قبل أم بعد الإفطار

ترشيحاتنا

6 أنواع من الفرعوني إلى السنوي.. رحلة عبر ألحان الكنيسة الأرثوذكسية

عاجل.. محكمة العدل الدولية تواصل عقد جلسات الاستماع العلنية بشأن الممارسات الإسرائيلية

الجامعة العربية تكرم وزيرة التضامن احتفاءً بجهودها لتحقيق التنمية المستدامة

الأمن يفحص بلاغ الفنانة ميرهان حسين بتعرضها للسرقة في المقطم

إحصاءات مفزعة تكشفها وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بشأن الحرب على غزة

وزير التنمية المحلية: تنفيذ 1160 حملة تفتيشية مفاجئة ومخططة في 27 محافظة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إسرائيلي طلب الحصول على جواز سفر بريطاني لرضيعته.. ففوجئ بصدمة من «الداخلية»

عشان تعمل حسابك.. ما هو جدول انقطاع الكهرباء في شهر رمضان؟.. قبل أم بعد الإفطار

أسرع سائق.. حول سيارة لعبة إلى حقيقية.. كيف ذلك؟

بطريقة شيطانية.. شابان هنديان يكسبان المال من إيصالات الصراف الآلي| كيف ذلك؟

فيديو

إنتي الأحلى.. كيف احتفلت هيدي كرم بعيد الحب

مشويات بنهكة الملفات.. رجل بالمعاش يستخدم دولاب العمل في الطبخ| فيديو

كشف لغز مقتل ضابط يمني في بولاق الدكرور

إحنا ضيوف عندكم.. شهامة طفل صعيدي خلال استقبال صحفي فلسطيني وأسرته|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

اﻟﻤﺰﻳﺪ