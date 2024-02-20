بشأن رفح .. مستشار بايدن لشئون الشرق الأوسط يلتقي الرئيس السيسي

يلتقي مستشار الرئيس الأمريكي لشئون الشرق الأوسط "بريت ماكجورك" بالرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الأربعاء.
تأتي الزيارة بهدف إجراء محادثات بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في رفح وجهود إطلاق سراح المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
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يلتقي مستشار الرئيس الأمريكي لشئون الشرق الأوسط "بريت ماكجورك" بالرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الأربعاء.
تأتي الزيارة بهدف إجراء محادثات بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في رفح وجهود إطلاق سراح المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
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