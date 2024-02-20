سقوط صواريخ الاحتلال على مرجليوت بجنوب لبنان



أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية بسقوط 3 صواريخ مضادة للدروع في مرجليوت بإصبع الجليل قرب الحدود مع لبنان.



كما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بسقوط صاروخ مضاد للدروع تم إطلاقه من لبنان قرب مرجليوت بالجليل الأعلى دون خسائر.

ونفذ طيران الاحتلال الصهيوني غارات صباح اليوم في جنوب لبنان على بلدة حولا ومحيط بليدا.



كما نفذ الطيران المسير الاسرائيلي امس غارتان في منطقة الغازية جنوب مدينة صيدا للمرة الاولى منذ اندلاع الحرب على الحدود الجنوبية، فيما شوهدت اعمدة الدخان تغطي سماء المنطقة.



وهرعت سيارات وفرق الاسعاف الى مكان الغارتين وقد تردد دويهما في ارجاء مدينة صيدا ومخيماتها، ما اثار حالة من الرعب والهلع في صفوف المواطنين، بعدما تخطت الضربات الاسرائيلية مؤخرا الحدود الجنوبية.

وافيد بأن الغارتين استهدفتا مستودعا يستخدم لصناعة الاطارات والمولدات ومحيط معمل لصناعة رخام الحجر (البلاط)، ما ادى الى اشتعال النيران في الموقعين ودمار كبير.

