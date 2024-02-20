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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حسن شحاتة: منصة إلكترونية لتسهيل تقديم خدمات وزارة العمل للجمهور

صدى البلد

شهد حسن شحاتة وزير العمل  بديوان عام الوزارة، عرض الموقف الحالي لإجراءات تنفيذ خطة "الوزارة" نحو رقمنة الخدمات المُقدمة للمواطنين، تمهيدًا لبدء إجراءات الاطلاق  على بوابة " مصر الرقمية "..وبحسب بيان صحفي اليوم الثلاثاء، عقد الوزير اجتماعاً مع الإدارة المختصة بالتحول الرقمي لمتابعة الموقف النهائي للخدمات المرقمنة، في كافة مديريات العمل بالمحافظات للبدء الرسمي  للخدمات المُقدمة  للمواطنين من وزارة العمل،في نطاق البروتوكول الموقع بين وزارتي العمل والاتصالات ،وخاصة خدمات قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحِرفة، وشهادة القيد "كعب العمل"، وتراخيص عمل الأجانب، وإستمع الوزير  من ممثلي مديرية العمل ببورسعيد كنموذج لذلك، بشرح كيفية  الحصول على تلك  الخدمات الكترونيا..

حضر اللقاء : المستشار خالد رضوان المشرف العام على مركز معلومات الوزارة ،  وعبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الاعلامي للوزارة، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومحمد كمال مدير عام البنية الأساسية وتأمين المعلومات ، وهند محمد مدير عام سوق العمل، وياسمين ممدوح مدير عام متابعة التدريب المهني، ومحمد عبد الفتاح مدير عام المكتب الاعلامي، والمهندس أحمد علام باحث بمركز معلومات الوزارة ، ومحمد كمالو مدير مكتب عمل الزهور، والجنوب بمديرية عمل بورسعيد ، وولاء عبد المجيد بأحث اول بإدارة بحوث العمالة بمديرية العمل  ببورسعيد

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