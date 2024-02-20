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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ختام برامج تدريبية مجانية لشباب وفتيات الأسكندرية على مهن يحتاجها سوق العمل

صدى البلد

 نظمت مديرية العمل  بمحافظة الأسكندرية فعاليات ختام الدورات التدريبية المجانية علي مهن اللحام بالاكسجين لعدد 13 متدرب ، والتفصيل والخياطة  لعدد 17 متدرب ومتدربة ، وذلك بعد انتهاء مدة التدريب لكل دورة بمركز التدريب المهنى بمحرم بك ، ومركز تدريب مهنى شرق ، وكذلك تسليم شهادات إتمام التدريب للخريجين بعد إجتياز الاختبارات النهائية النظرية والعملية وفق متطلبات كل مهنة من المهن ، وذلك بقاعة المديرية ، ضمن خطة المديرية للتدريب المهنى للعام 2023 – 2024  ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، يأتى ذلك فى ضوء جهود مديرية العمل فى تأهيل الشباب من الجنسين من أبناء المحافظة والمقيمين فيها على المهن التي يحتاجها سوق العمل من أجل الالتحاق بفرص العمل اللائقة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة وخارجها ..

 وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية ، أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل داخل المحافظات ،وذلك لتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة بمنشآت القطاع الخاص  أو بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة ، وأضاف وكيل مديرية ان مدة الدورات التدريبية على مهنة دورة لحام اكسجين وارجون وكهرباء لمدة 180 ساعة ، و دورة التفصيل والخياطة لمدة 200 ساعة، وذلك لتأهيل الشباب لدخول سوق العمل ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب بالمحافظات ، مؤكداً على أن ذلك التدريب يأتي في إطار رؤية الوزارة وخطتها في توفير فرص تدريب لائقة على المهن التي يحتاجها سوق العمل ومشيراً إلى أن التدريب يساهم في تمكين الشباب من الالتحاق بفرص عمل حقيقية ، كما حضر الفعاليات وتسليم الشهادات ايفيت عبد المسيح مدير إدارة التدريب المهني ، وحنان محمد مدير مركز تدريب محرم بك ، ومنال مدير مركز تدريب مهني شرق ..

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