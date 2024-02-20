60% من الإسرائيليين يؤيدون اندلاع احتجاجات ضد نتنياهو



ذكر استطلاع للرأي للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية أن 55% من الإسرائيليين يرون أن فرص تحقيق النصر الكامل في غزة منخفضة، وفق ما ذكرت صحف عبرية.

افاد استطلاع المعهد الإسرائيلي للديمقراطية بان 60% من الإسرائيليين يرون أن احتجاجات واسعة ضد نتنياهو ستنطلق قريبا.



يأتي ذلك فيما ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن جنود صهاينة وقعوا في كمين محكم في خان يونس بعد استهداف منزل كانوا يتحصنون فيه بقذيفة آر بي جي من قبل المقاومة الفلسطينية.

أفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن عملية إنقاذ الجنود الإسرائيليين من الكمين في خان يونس كانت صعبة لكن زعمت القناة أنها انتهت بنجاتهم.



و أفادت وسائل إعلام فلسطينية بقيام طائرات إجلاء عسكرية إسرائيلية بالهبوط في غزة لنقل قتلى وجرحى من جيش الاحتلال في منطقة جحر الديك جنوب شرق مدينة غزة.