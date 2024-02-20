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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كاتب بريطاني: نتنياهو فشل هو وجيشه في مهمة القضاء على المقاومة

نتنياهو
نتنياهو

 

نشرت صحف بريطانية ما ذكره كاتب بريطاني بفشل الاحتلال  ورئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في تحقيق أي من أهدافه على مدار ٥ أشهر.


قال الكاتب ديفيد هيرست إن إسرائيل لن تتمكن أبدًا من إنجاز مهتمها في القضاء على حركة "حمـ.ـاس" في حرب غزة.
وقال انه في المقابل ستستمر المقاومـ.ـة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الذي لن ينتصر في القتال.

يأتي ذلك فيما  ذكر استطلاع للرأي للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية أن 55% من الإسرائيليين يرون أن فرص تحقيق النصر الكامل في غزة منخفضة.

أفاد استطلاع المعهد الإسرائيلي للديمقراطية بان 60% من الإسرائيليين يرون أن احتجاجات واسعة ضد نتنياهو ستنطلق قريبا.


من جانبها، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن جنود صهاينة وقعوا في كمين محكم في خان يونس بعد استهداف منزل كانوا يتحصنون فيه بقذيفة آر بي جي من قبل المقاومة الفلسطينية.

أفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن عملية إنقاذ الجنود الإسرائيليين من الكمين في خان يونس كانت صعبة لكن زعمت القناة أنها انتهت  بنجاتهم.
و أفادت وسائل إعلام فلسطينية بقيام طائرات إجلاء عسكرية إسرائيلية بالهبوط في غزة لنقل قتلى وجرحى من جيش الاحتلال في منطقة جحر الديك جنوب شرق مدينة غزة. 

أهداف احتجاجات واسعة استطلاع للرأي الإسرائيليين المقاومة الفلسطيني المقاومة الفلسطينية

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