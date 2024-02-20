تراجع احتياطات تونس من النقد الأجنبي

تراجعت احتياطيات تونس من النقد الأجنبي بما يعادل قيمة واردات أسبوعين، وفق ما ذكر الشرق بلومبيرج.

جاء التراجع بعد أن سددت البلاد ديونا خارجية بقيمة 850 مليون يورو (915.28 مليون دولار)، وفق ما نقلته رويترز عن البنك المركزي التونسي.

أضاف "المركزي" أن احتياطيات النقد الأجنبي تراجعت إلى 7.37 مليار دولار حتى 19 فبراير، ما يكفي لتغطية واردات 105 أيام، مقارنة مع مستويات في مطلع الأسبوع تعادل 119 يوماً من الواردات.

ومن المقرر أن تسدد تونس 4 مليارات دولار من رصيد الديون الخارجية خلال عام 2024، بزيادة 40% عن 2023، وسط شح في التمويل الخارجي.