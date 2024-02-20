حكومة إقليم كردستان تسمح لمواطني 53 دولة الدخول لأراضيها بدون تأشيرات

أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، السماح بدخول مواطني 53 دولة إلى الإقليم دون الحصول على تأشيرة مسبقة.



وبموجب قرار وزارة الداخلية في الإقليم ، سيكون بإمكان مواطني تلك الدول القادمين عبر المطارات أو المعابر البرية الحصول على التأشيرة لحظة دخولهم أراضي الإقليم.



واشترطت وزارة الداخلية، على المسافرين أن تكون صلاحية جوازات سفرهم تمتد لـ6 أشهر من تاريخ الدخول لإقليم كردستان، وفق ما نشره الموقع الرسمي للحكومة.



وشمل قائمة الدول : الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين وروسيا وأستراليا ونيوزيلندا واليابان وكوريا الجنوبية وكندا والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وتركيا وإيران ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، النمسا، بلجيكا، البرازيل، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، اليونان، جمهورية التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، المجر، ألبانيا، أيرلندا، أيسلندا، إيطاليا، لبنان، الفاتيكان، ليختنشتاين، المملكة العربية السعودية، عمان، البحرين، الأردن.



وفي الـ22 من فبراير 2023، أعلن رئيس الوزراء الكردستاني مسرور بارزاني، إطلاق أول بوابة تأشيرات إلكترونية في إقليم كردستان، وهي جزء من أجندة الحكومة في مجال رقمنة الخدمات العامة.