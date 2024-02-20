عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حكومة إقليم كردستان تسمح لمواطني 53 دولة الدخول لأراضيها بدون تأشيرات

ارشيفي
ارشيفي

أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، السماح بدخول مواطني 53 دولة إلى الإقليم دون الحصول على تأشيرة مسبقة.


وبموجب قرار  وزارة الداخلية في الإقليم ، سيكون بإمكان مواطني تلك الدول القادمين عبر المطارات أو المعابر البرية الحصول على التأشيرة لحظة دخولهم أراضي الإقليم.


واشترطت وزارة الداخلية، على المسافرين أن تكون صلاحية جوازات سفرهم تمتد لـ6 أشهر من تاريخ الدخول لإقليم كردستان، وفق ما نشره الموقع الرسمي للحكومة.


وشمل قائمة الدول : الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين وروسيا وأستراليا ونيوزيلندا واليابان وكوريا الجنوبية وكندا والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وتركيا وإيران ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، النمسا، بلجيكا، البرازيل، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، اليونان، جمهورية التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، المجر، ألبانيا، أيرلندا، أيسلندا، إيطاليا، لبنان، الفاتيكان، ليختنشتاين، المملكة العربية السعودية، عمان، البحرين، الأردن.


وفي الـ22 من فبراير 2023، أعلن رئيس الوزراء الكردستاني مسرور بارزاني، إطلاق أول بوابة تأشيرات إلكترونية في إقليم كردستان، وهي جزء من أجندة الحكومة في مجال رقمنة الخدمات العامة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عكس التوقعات.. كم يصل سعر كيلو الدواجن بالبورصة اليوم الثلاثاء؟

هاني شكري عن شطب مرتضى منصور من الزمالك: أفضل قرار وكله باللوائح

رسميا الآن| مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي ودخول المليارات

زيزو قالي إنت لسة بتعض.. ماذا حدث بين لاعبي الزمالك والاسماعيلي؟

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2024

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة عن مباراة الإسماعيلي والزمالك في الدوري

خروج حسام حسن من المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة

عقوبة مخلة بالشرف| تفاصيل قرار إسقاط عضوية مرتضى منصور من الزمالك.. شاهد

ترشيحاتنا

إطلاق استراتيجية تطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بمصر 2024- 2029

الكرملين يعلق على اتهامات زوجة نافالني لـ بوتين بقتل زوجها بغاز سام

وزير قطاع الأعمال: إنشاء مصنع جديد للألومنيوم بالشراكة مع القطاع الخاص

جولد بيليون: الذهب يواصل ارتفاعه في البورصة العالمية بسبب الطلب المرتفع

رضا عبدالعال يهاجم جوميز بسبب عبدالله السعيد

ليلة النصف من شعبان.. جبر الله فيها خاطر سيدنا النبي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشورت.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإطلالة بروفة حفل ليالٍ سعودية مصرية

بدون مكياج.. ياسمين صبري تبهر المتابعين بإطلالة بسيطة

ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للتصميم|فوتوبيا تحتفي بخمسين عاما من البورتريه السينمائي لمحمد بكر

وصفات لطهي أجنحة الدجاج

فيديو

زعمت أنها "مايكروسوفت".. "هاكر" يكشف ألاعيب شركة هندية "نصابة" بالصوت والصورة| فيديو

إنتي الأحلى.. كيف احتفلت هيدي كرم بعيد الحب

مشويات بنهكة الملفات.. رجل بالمعاش يستخدم دولاب العمل في الطبخ| فيديو

كشف لغز مقتل ضابط يمني في بولاق الدكرور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد سالم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ