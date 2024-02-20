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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية: بدأنا في جني ثمار مشروعات "حياة كريمة"

صدى البلد

   أكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، أن المحافظة بدأت في جني ثمار مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تعد أكبر مشروع قومى اجتماعي يهدف إلى إحداث تغيير جوهري في مستوى الحياة المعيشية للمواطنين بالريف المصري والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم فى ضوء أهداف ومحاور "الجمهورية الجديدة" لبناء الإنسان المصرى.


جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها محافظ الغربية لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير بمركز ومدينة زفتى، حيث تابع الأعمال الجارية بالجسر الترابي بطول 10 أمتار بالمرحلة الثانية من طريق طنطا - السنطة – زفتى الحيوي.


وأشار محافظ الغربية، إلى أن الطريق يسهم في القضاء على الكثافة المرورية في الطريق القديم، خاصة بعد نهاية المرحلة الثانية من السنطة وحتى زفتى، مؤكدا أن المحافظة تنفذ مجموعة من أكبر خطط الرصف، حيث يتم إعطاء الأولوية للشوارع والطرق الحيوية التي تسهم في تحقيق السيولة المرورية وتخدم أكبر عدد من المواطنين.


وتفقد المحافظ خلال الجولة، أعمال الرصف والتطوير بطريق نهطاي حنون وطريق مصرف العطف، طريق زفتى المحلة من حانوت حتى العزيزية بنسبة تنفيذ بلغت ٢٣٪، واختتم المحافظ الجولة بتفقد أعمال الرصف بطريق شبراملس كفر ششتا بنسبة تنفيذ ٥٪، كما تفقد محطة مياه الشرب بقرية نهطاي. 


وأكد محافظ الغربية، أن المحافظة تشهد طفرة في إنشاء العديد من شبكات الطرق الحديثة وفقا للمواصفات الفنية، وذلك في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل حركة التجارة، واستمرار تراجع معدلات الحوادث على الطرق.
 

 

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