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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح: تكثيف الحملات التموينية على الأسواق لمنع الاحتكار

صدى البلد

وجه محافظ مطروح خالد شعيب، اليوم، بتكثيف الحملات التموينية وجهود متابعة المعروض من السلع الغذائية والاطمئنان على جودتها وسلامتها ومنع أية تجاوزات أو احتكار؛ حرصا على سلامة وصحة المواطنين ومع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم. 
وأوضح محافظ مطروح - في بيان اليوم أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للتخفيف من الأعباء الملقاة على كاهل المواطنين ومحاربة كافة صور الاحتكار بالأسواق، تم التوجيه بالمرور الدوري على المخابز البلدية والأسواق لمتابعة الحالة التموينية ومدى توافر السلع بالأسواق ومراجعة المعروض منها للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد التجار الجشعين وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان.


من جانبها، أوضحت مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، أنه تم تنظيم حملات تموينية مكبره، بالاشتراك مع قسم مباحث التموين، أسفرت عن ضبط 34 مخالفة كان أبرزها ضبط كميات كبيرة من السلع مجهولة المصدر تم تجميعها بغرض الإتجار بالسوق السوداء والتربح غير المشروع، وهي عبارة عن 1020 كجم من العدس الأصفر.


وأشارت المديرية إلى أنه من بين المضبوطات: 305 كجم من الأرز، و18500 علبة سجائر، بالإضافة إلى سلع تموينية وأساسية عبارة عن دقيق بلدي مدعم 675 كجم، وزيت تمويني 216 زجاجة سعة 800 مل، وسكر 758 كجم وأرز 200 كجم، بالإضافة إلى ضبط مخالفات تموينية متنوعة ما بين 6 مخالفات لبيع سجائر بأزيد عن السعر المقرر، و7 مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع و15 مخالفة لعدم حمل شهادة صحية للمتعاملين في الأغذية.
وأكدت أنه تم التحفظ على المضبوطات من السلع مجهولة المصدر والسلع المجمعة بغرض الاحتكار وتم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.
وأكد المحافظ استمرار وتكثيف الحملات على الأسواق والتصدي بكل حسم لكافة محاولات الغش التجاري واحتكار السلع مع التوسع في افتتاح معارض (أهلا رمضان) بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين من كافة السلع الرئيسة، واللحوم، والتيسير عليهم خلال الشهر الكريم.

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