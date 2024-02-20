الزراعة: استمرار فعاليات الحملة القومية لمكافحة القوارض بالمحافظات

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم 133 من إصدار: "الزراعة في كل مصر" بالإنفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 13 وحتى 19 فبراير الجاري.

وخلال هذا الأسبوع، أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، بالاشتراك مع كلية الطب البيطري جامعة القاهرة، قافلة بيطرية مجانية بمركز ومدينة أطفيح.

وتم عقد ندوة إرشادية حول الأمراض المشتركة وأهمية التحصين.

كما شنت المديرية حملاتها الرقابية على الأسواق، حيث تم ضبط 3509 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم ودواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحصين 83 ألفا و519 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام.

كما قامت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، بجولة تفقدية للصوب الزراعية بقها وطوخ، وتمت مناقشة جميع المشاكل التي تواجه العمالة في الزراعات على أرض الواقع والطبيعة والاستغلال الأمثل لأرض الفضاء.



وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، اجتماعا تنسيقيا مع مديرية الطب البيطري وبحضور مديري عموم الثروة الحيوانية والتعاون الزراعي والصحة والمجازر ومديري الإدارات الزراعية ورؤساء أقسام الثروة الحيوانية بجميع المراكز.

كما تم عقد ندوة إرشادية مكبرة بمركز أشمون حول الزراعات الشتوية، خاصة محصول القمح.

كذلك أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، استمرار فعاليات الحملة القومية لمكافحة القوارض، فضلا عن المشاركة في قوافل الخير الزراعية البيطرية.

كما تم عقد اجتماع مع مديري الإدارات الزراعية، وتم عرض التكليفات، وتم التشديد على ضرورة المتابعة المستمرة للمحاصيل الزراعية والتواصل مع المزارعين وحل المشكلات التي تواجههم والتدقيق في حصر المحاصيل والسعي المستمر للنهوض بالقطاع الزراعي بالدقهلية.

بينما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، قافلة بيطرية مجانية، بقرية بحر البقر 2 مركز الحسينية، وتم رش وتجريع وترقيم وتسجيل أكثر من 3450 رأس ماشية، وعقد عدة لقاءات إرشادية لزيادة الوعي لدى المربين.

كما شنت المديرية 27 حملة تم المرور فيها على 58 سوقا لبيع اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها، حيث تم ضبط حوالى 4 أطنان و364 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية ولحوم مصنعة وكبدة ودواجن مفروم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم تحصين 138 ألفا و812 جرعة تحصين ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام.

كما عقدت قيادات مديريتي الزراعة والطب البيطري بمحافظة الإسكندرية، اجتماعًا تنسيقيا مشتركاً بمقر مديرية الزراعة لمناقشة العديد من الملفات التي تتعلق بالثروة الحيوانية والحصر الزراعي والمحاصيل الشتوية والتعديات على الأراضي المملوكة للدولة.

كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، اجتماعا تنسيقياً بحضور لمديري الإدارات الزراعية وممثلي الطب البيطري والمراقبات الزراعية لمناقشة آليات حصر الثروة الحيوانية لعام 2024.

كما تم تفقد إحدى مزارع الإنتاج الحيواني بجنوب بورسعيد استعدادا لبدء الحصر الفعلي، كما تم تكريم مزارعي بورسعيد المتميزين تقديراً لمجهودهم للوصول لأفضل إنتاجية للفدان، كما تمت متابعة الزراعات الشتوية، وعقد ندوة إرشادية حول محصول القمح ضمن فعاليات الحملة القومية النهوض بإنتاجية محصول القمح.

بينما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على الزراعات الشتوية، خاصة زراعات القمح والمنزرعة على مصاطب ومتابعة مدى تقدمها ومدى تأثرها بالظروف المناخية الحالية والتي وجدت بحالة جيدة.

كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، اجتماع مع العاملين لبحث خطة العمل الأسبوعية وعرض ما تم إنجازه خلال الأسبوع الماضي.

كما تمت متابعة الزراعات بالوحدة البستانية ووحدة إنتاج الزهور ونباتات الزينة بالمديرية.

كما أعلنت استمرار القوافل الإرشادية لمتابعة الزراعات المختلفة بالتزامن مع موجة الصقيع التي تضرب المحافظة، واستمرار تقديم مختلف الخدمات الزراعية للمواطنين والمزارعين.

وأعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، استمرار لجان التحصين بقرى ومراكز المحافظة للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام.

كما أعلنت المديرية بدء فعاليات حصر الثروة الحيوانية بمراكز المحافظة لعام 2024 بالتعاون مع مديرية الزراعة بالفيوم.

كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، تفقد زراعات الكراوية، وتم التنبيه على المزارعين باتباع جميع التعليمات والتوصيات الفنية، وذلك بهدف الحصول على أعلى إنتاجية.

فيما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، قافلة بيطرية إرشادية علاجية بمركز أبو قرقاص، حيث تم فحص 20 رأس ماشية، ورش 250 رأسا من الأبقار والأغنام وتقديم العلاج اللازم بالمجان.

كما تم شن حملة تفتيشية على أسواق بيع اللحوم، وتم ضبط 557 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر، استمرار أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي ومرض جدري الضأن بجميع مدن المحافظة، وذلك من خلال لجان التحصين من قبل الأطباء البيطريين بالإدارات البيطرية على مستوى المحافظة.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، إنفوجرافا وفيديو باسم: “الزراعة في أسبوع”، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بجميع القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن إنفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.

كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك إصدار أرقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على إنجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن إصداره الأخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الإلكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الإخبارية والمتنوعة.