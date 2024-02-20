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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأخير بين من حكموا البيت الأبيض

ترامب أسوأ رئيس.. تصنيف كارثي يضعه في المرتبة الأخيرة

ترامب
ترامب

اعتبر أساتذة في العلوم السياسية والتاريخ أن ترامب أسوأ من حكم أمريكا، وفق ما ذكرت منصة “أكسيوس” الأمريكية.

وضع المؤرخون خلال استطلاع رأي جديد، الرئيس الحالي جو بايدن في المركز الرابع عشر كأفضل رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، بينما وضعوا الرئيس السابق دونالد ترامب في المرتبة الأخيرة كأسوأ رئيس.

جاءت هذه النتيجة بعد استطلاع رأي 154 متخصصًا من الأعضاء في جمعية العلوم السياسية الأمريكية. 

وطلب من الخبراء إعطاء كل رئيس درجة من 0 إلى 100.

تصدر أبراهام لينكولن القائمة بمتوسط ​​95 نقطة، بينما سجل بايدن متوسطًا بــ ​​62.66 نقطة، مايضعه في مرتبة أعلى من رونالد ريجان.

ولم يعقب  ترامب أو معاونوه على الاستطلاع الذي حصل فيه ترامب على أقل بقليل من 11 نقطة.

أساتذة في العلوم السياسية ترامب أسوأ أمريكا

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