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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

تنفيذًا للخطة التنموية 2024.. «بيت الزكاة والصدقات» يبدأ المسح الشامل لقريتين ببني سويف

صدى البلد

أعلن «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بدء الخطة التنموية لشهر فبراير 2024م، بإجراء المسح الشامل لقريتي «طما فيوم»، التابعة لمركز إهناسيا و«كوم الرمل قبلي» بمركز سمسطا بمحافظة بني سويف، لحصر الاحتياجات الخاصة بأهالي القريتين لتوفير احتياجاتهم، عن طريق تنفيذ برامج الإسكان، والبنية التحتية، والمشروعات الإنتاجية، والدعم النقدي الشهري، وكفالة اليتيم، وتوفير الخدمات الصحية والعلاجية.

وأوضح «بيت الزكاة والصدقات»، في بيان صحفي اليوم، الثلاثاء 20 من فبراير 2024، أن فريقًا من باحثي بيت الزكاة والصدقات كشف أن 62% من أهالي قرية «طما فيوم» وتوابعها عزبة خورشيد وعزبة فرج منصور وعزبتي السلام 1 و2 وعزبة مبارك، الذين يصل تعدادهم إلى 26 ألف نسمة يعانون من سوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية، ما يؤثر على أدائهم في المجتمع، وأن القرية في حاجة ماسة لجميع خدمات «بيت الزكاة والصدقات» لكي تصبح قادرة على مناهضة الفقر ولسد الاحتياجات الأساسية للأُسَر.

وأشار المسح الذي أجراه «بيت الزكاة والصدقات» إلى تدني مستوى الدخل وارتفاع نسبة الأمية، التي تصل إلى 65%، خاصة بين الإناث، وارتفاع كثافة الفصول بالمدارس الابتدائية، حيث يصل عدد التلاميذ في الفصل الواحد إلى 65 تلميذًا، كما أن الوحدة الصحية بالقرية متهالكة وتحتاج إلى ترميم.

فيما كشف باحثو «بيت الزكاة والصدقات» أن 63% من أهالي قرية «كوم الرمل قبلي» إحدى قرى الظهير الصحراوي، التابعة للوحدة المحلية بقرية دشطوط، الذين يصل تعدادهم إلى 6800 نسمة يعانون من الفقر وسوء الأحوال المعيشية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، ويعمل معظمهم في الزراعة وتربية المواشي والأغنام، وأن القرية في حاجة ماسة لجميع خدمات «بيت الزكاة والصدقات» لكي تصبح قادرة على مناهضة الفقر، ولسد الاحتياجات الأساسية للأُسَر.

وأشار المسح إلى تدني مستوى الدخل ما دون 2000 جنيه، مع ارتفاع نسبة الأمية، التي تصل إلى 65% خاصة بين الإناث، وارتفاع كثافة التلاميذ في المدارس إلى أكثر من 60 تلميذًا، حيث يوجد بالقرية مدرستان للمرحلة الابتدائية فقط.

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