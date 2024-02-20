بيعملولي سحر وخايفة أروح لشيخ.. إعلامية تتفاجأ بكيس حيوانات منوية وقطة أمام منزلها

قالت الإعلامية سالي عبد السلام، إنها عثرت على أشياء غريبة أمام منزلها، وذلك بعد عثورها اليوم على كيس به حيوانات منوية، وشكت في كونه سحرا أسود لأذيتها، وطلبت من جمهورها مساعدتها.

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وقالت سالي عبد السلام في فيديو نشرته عبر حسابها بموقع فيس بوك: حصل حاجة غريبة بقى لها فترة بتحصل عندنا، ومعرفش مين بيعمل كده، وعملت سيرش في جوجل طلع سحر أسود، حتى والله لسه ما قلت لأهلي، ولو حد يعرف يساعدني، لأني خلاص عطلت، وكل مرة بلاقي حاجات غريبة عند عتبة البيت، وقبل كده لقيت قطة متكسر عضمها وميتة وفي بوقها ورقة، وانهاردة وأنا نازلة لقيت كيس فيه حيوانات منوية ومرمي قدام الباب جوه البيت.