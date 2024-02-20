أسعار بيجو 3008 موديل 2024 بدون زيادات.. صور

يقدم الصانع الفرنسي عددا كبيرا من الطرازات داخل سوق السيارات المصري ، لتلبية احتياجات المواطنين في الحصول علي سيارات جديدة بإمكانيات متطورة ، رغم زيادة أسعار السيارات عالمياً الا ان السوق المصري يتواجد به مختلف إصدارات السيارات ، وترجع زيادة أسعار السيارات الي الأزمات التي مر بها قطاع صناعة السيارات العالمي .

أسعار بيجو 3008 موديل 2024 الجديدة بالسوق المصري للسيارات

- وسائل السلامة بـ بيجو 3008 الفرنسية :

أسعار بيجو 3008 موديل 2024 الجديدة بالسوق المصري للسيارات

زودت سيارة بيجو 3008 الجديدة بالكثير من وسائل السلامة والأمان منها، حساسات للركن، ووسائد هوائية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وESP، و نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS .

- محرك بيجو 3008 موديل 2024 :

أسعار بيجو 3008 موديل 2024 الجديدة بالسوق المصري للسيارات

عزم دوران سيارة بيجو 3008 موديل 2024 يصل الي 240 نيوتن/متر، وبها محرك سعه 1600 سي سي تيربو، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 8.9 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 5.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها خزان وقود سعه 53 لتر ، وبها قوة 165 حصان، وتصل سرعة بيجو 3008 الفرنسية الي 206 كم/ساعة .

- أسعار بيجو 3008 موديل 2024 الجديدة بالسوق المصري للسيارات :

أسعار بيجو 3008 موديل 2024 الجديدة بالسوق المصري للسيارات

الفئة الأولي من سيارة بيجو 3008 موديل 2024 تباع بسعر رسمي يصل الي 2 مليون و 409 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيجو 3008 موديل 2024 تباع بسعر رسمي يصل الي 2 مليون و 549 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة بيجو 3008 موديل 2024 تباع بسعر رسمي يصل الي 2 مليون و 719 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة بيجو 3008 موديل 2024 تباع بسعر رسمي يصل الي 2 مليون و 729 ألف جنيه .