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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار بيجو 3008 موديل 2024 بدون زيادات.. صور

أسعار بيجو 3008 موديل
أسعار بيجو 3008 موديل 2024 الجديدة بالسوق المصري للسيارات

يقدم الصانع الفرنسي عددا كبيرا من الطرازات داخل سوق السيارات المصري ،  لتلبية احتياجات المواطنين في الحصول علي سيارات جديدة بإمكانيات متطورة ، رغم زيادة أسعار السيارات عالمياً الا ان السوق المصري يتواجد به مختلف إصدارات السيارات ، وترجع زيادة أسعار السيارات الي الأزمات التي مر بها قطاع صناعة السيارات العالمي .

أسعار بيجو 3008 موديل 2024 الجديدة بالسوق المصري للسيارات

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- وسائل السلامة بـ بيجو 3008 الفرنسية :

أسعار بيجو 3008 موديل 2024 الجديدة بالسوق المصري للسيارات

زودت سيارة بيجو 3008 الجديدة بالكثير من وسائل السلامة والأمان منها، حساسات للركن، ووسائد هوائية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وESP، و نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS .

- محرك بيجو 3008 موديل 2024 :

أسعار بيجو 3008 موديل 2024 الجديدة بالسوق المصري للسيارات

عزم دوران سيارة بيجو 3008 موديل 2024 يصل الي 240 نيوتن/متر، وبها محرك سعه 1600 سي سي تيربو، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 8.9 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 5.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها خزان وقود سعه 53 لتر ، وبها قوة 165 حصان، وتصل سرعة بيجو 3008 الفرنسية الي 206 كم/ساعة .

- أسعار بيجو 3008 موديل 2024 الجديدة بالسوق المصري للسيارات :

أسعار بيجو 3008 موديل 2024 الجديدة بالسوق المصري للسيارات

الفئة الأولي من سيارة بيجو 3008 موديل 2024 تباع بسعر رسمي يصل الي 2 مليون و 409 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيجو 3008 موديل 2024 تباع بسعر رسمي يصل الي 2 مليون و 549 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة بيجو 3008 موديل 2024 تباع بسعر رسمي يصل الي 2 مليون و 719 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة بيجو 3008 موديل 2024 تباع بسعر رسمي يصل الي 2 مليون و 729 ألف جنيه .

 

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