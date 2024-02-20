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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تدشين المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي لطلاب الصف الأول الإعدادي بالمنوفية

تدشين المبادرة الرئاسية
تدشين المبادرة الرئاسية في المنوفية

افتتح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية فاعليات المبادرة الرئاسية لحملة الكشف عن فيروس سي لطلاب الصف الأول الإعدادي بالمدرسة التجريبية الرسمية للغات بشبين الكوم.

 رافقه خلالها الدكتور السيد عبد السلام مدير التأمين الصحي ، محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم ، الدكتور أسامة الشلقاني وكيل مديرية الشئون الصحية ،  ثريا منصور مدير إدارة شبين الكوم التعليمية .

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وتفقد المحافظ أعمال نقاط فحص المبادرة الرئاسية بدءاً من مرحلة التسجيل ، مشيداً بالمبادرات الرئاسية التى من شأنها تطوير المنظومة الصحية في ربوع محافظات الجمهورية ، موجهاً بتذليل كافة المعوقات التي تواجه فرق الكشف بجميع المدارس بنطاق المحافظة لتحقيق المستهدف من المبادرة حفاظاً على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب ، لافتاً إلى إعداد تقارير دورية عن نتائج الحملة للوقوف على الوضع الصحي للطلاب باعتبارهم جيل المستقبل وأمل نهضة مصر .


وأضاف مدير التأمين الصحي أن عدد الطلاب المستهدفين من الحملة الرئاسية ما يقرب من 100 ألف طالب وطالبة بمرحلة الصف الأول الإعدادى ( أزهرى ، حضر ، ريف ) على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك من خلال قيام 18 فرقة طبية تم تدريبهم على أعلى مستوى .


ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية بالمبادرات الرئاسية التى من شأنها تطوير المنظومة الصحية في ربوع محافظات الجمهورية والإرتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية ، مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستي للمبادرات الرئاسية لتقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين . 


 وتفقد محافظ المنوفية أعمال تطوير ممشي شبين الكوم الجديد بطول 500 م بداية من معهد الكبد إمتداد طريق جنزور ، حيث جاري العمل علي قدم وساق في تنفيذ أعمال البنية التحتية للممشى ، وشدد المحافظ علي تسريع وتيرة العمل لنهو كافة أعمال التطوير وفقاً لتوقيتات الزمنية المحددة .
 

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