على الحدود مع إيران.. زلزال يضرب العراق

ذكرت وسائل إعلام عراقية بأنه تم تسجيل هزة أرضية علي الحدود العراقية الإيرانية.

وكان مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية بالجزائر ،اليوم الثلاثاء، سجل هزة أرضية على الساعة التاسعة و16 دقيقة .

وبحسب المركز ذاتها، فإن الهزة بلغت شدتها 3 درجات بمقياس ريختر.

كما تم تحديد مركز الهزة بـ7 كم شمال غرب ساسل ولاية عين تموشنت.

وقت سابق وقع زلزال شعر به سكان شمال غرب كشمير بباكستان شعروا بزلزال على بعد 152 كيلومترًا شمالي سريناجار في الشطر الهندي من كشمير، نتيجة حدوث زلزال بقوة 5.5 درجة.