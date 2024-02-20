المعمل المركزي ينظم ورشة "الكشف المبكر عن آفات النخيل بالذكاء الاصطناعي"

نظم المعمل المركزي للنخيل بمركز البحوث الزراعية ورشة عمل الإدارة المتكاملة لآفات النخيل والذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عنها وتحت رعاية الاستاذ الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقد قام بافتتاح الورشة الدكتور / عز الدين جادالله مدير المعمل المركزي للنخيل حيث القى فيها كلمه عن الوضع الراهن للنخيل والتمور فى مصر وكيف أن عمليات المكافحة ستزيد من العائد علي كل من المزارع والدولة وان الاتجاهات الحديثة فى المكافحة تتعلق بمقاومة الآفات والحفاظ علي الاستدامة البيئية .



وقد قام ممثل شركة هورايزون اي تى بتقديم عرض عن الاقمار الصناعية وبرنامج الذكاء الاصطناعي فى التعرف علي حاله النخيل والآفات المتواجدة وتتيح ذلك عدد من المحاضرات عن دور العمليات البستانية وطرق مكافحة الآفات من كل أ.د/ تهانى يحي صابر - د/كريم أسامة الشعراوى - د/شريف حسين - د/وائل كمال - د/عبدالرحمن متولى - د/لؤى لواء وإدارة الندوات الحوارية كل من أ.د/رسمية سيد درويش - د/رباب وحيد الدين ومن جانبه قال مدير المعمل أن هذة الورشة ناقشت عدة موضوعات المعاملات البستانية التي تؤدي للإصابة بالافات وطرق الوقاية منها والحشرات التي تصيب الثمار في مختلف المراحل وكيفية الوقاية والعلاج وسوسة النخيل الأعراض والاسباب وكيفية إدارتها والأمراض الفطرية التي تصيب ثمار التمر في المخزن الأمراض الفسيولوجية التي تصيب أشجار نخيل البلح والتعاون العربي في الحد من انتشار الآفات الحشرية والمرضية .



وقد أشاد الحاضرون بمدى التنوع فى المحاضرات والاستفادة العائدة عليهم وشراء المعلومات الجديدة التى ذكرت ومدى اتساع النقاش وتغطية مختلف جوانب عمليات المكافحة.