قطر: نرفض بكل وضوح أي هجوم على رفح الفلسطينية

أكدت وزارة الخارجية القطرية أن جهود بلادها مستمرة في الوساطة حيث لا تزال الاتصالات جارية بين جميع الأطراف.

وذكرت الخارجية، في بيان لها؛ أن المفاوضات بشأن صفقة تبادل جديدة للأسرى مستمرة رغم التحديات التي نواجهها.

وأشارت الي أن الجانب الإنساني يحتل الأولوية في المفاوضات الجارية بشأن صفقة تبادل جديدة، مؤكدة أن تفاقم الأوضاع الإنسانية وحجم الدمار في قطاع غزة غير مسبوق.

وشددت علي أن الوضع في رفح مقلق جدا مع وجود نحو مليون ونصف مليون شخص هناك، معربة عن رفضها بكل وضوح أي هجوم على رفح ولا يوجد أي مكان آمن في قطاع غزة.

وأوضحت أن العريش شهدت اليوم وصول طائرة قطرية تحمل 20 طنا من المساعدات إلى غزة.

وكانت وصلت دفعة جديدة من الجرحى الفلسطينيين إلى الدوحة قادمين من قطاع غزة.