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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بجوار مسجد.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مربعا سكنيا كاملا في مخيم النصيرات بغزة

غزة
غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مربعا سكنيا بجوار مسجد حسن البنا في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، في وقت سابق من اليوم، عن ارتكاب قوات الاحتلال الاسرائيلي 9 مجـ.ازر جديدة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 103 شهداء و 142  إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

جاء ذلك في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم ال 137 على قطاع غزة

وقالت صحة غزة، إنه لايزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال طواقم الاسعاف والدفاع المدني من الوصول اليهم.

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الاحتلال الاسرائيلي مخيم النصيرات مسجد حسن البنا غزة قطاع غزة

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