بسبب جماهيره.. الإسماعيلي يدرس إصدار بيان اعتذار لنادي الزمالك

نشر الإعلامي إسلام صادق منشورًا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تناول فيه دراسة النادي الإسماعيلي لاصدار بيان اعتذار لنادي الزمالك عما صدر من جماهيره.

وكتب إسلام صادق، عبر حسابه: "مجلس الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن يبحث إصدار بيان خلال ساعات يؤكد فيه احترامه للزمالك ردا على اللافتة المسيئة التي رفعها قلة من جماهير الدراويش في مباراة الفريقين بالدوري".

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الإسماعيلي والزمالك باستاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.