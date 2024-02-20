عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلجيكا أمام العدل الدولية: إسرائيل انتهكت حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

صدى البلد

أدان ممثل بلجيكا في محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء، كل أنواع العنف في الأراضي المحتلة ، مضيفاً أنه يأمل أن تعاقب إسرائيل مرتكبيه. 

وقال ممثل بلجيكا في محكمة العدل الدولية، إن إسرائيل انتهكت حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. 

وطالب ممثل بلجيكا في محكمة العدل الدولية، إسرائيل بوقف العنف وسياسة الاستعمار تهدف للتغير الديمغرافي.

ومن جانبه، قال ممثل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء، إنه لا بد أن يُحاسب المسئولون عن الأحداث في غزة عالمياً، مؤكداً استمرار استهداف الفلسطينين بالغارات الإسرائيلية ليلا ونهارا دون الخضوع لحماية قوانين حقوق الإنسان العالمية.

وأوضح ممثل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، أن الفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين يهدف لاستمرار الهيمنة اليهودية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد ممثل جنوب افريقيا أمام محكمة العدل الدولية، أن الإبادة الجماعية هي أم الجرائم وإسرائيل مستمرة في ارتكابها.

وأكد ممثل جنوب أفريقيا، أن الفصل العنصري الإسرائيلي بحق الفلسطينيين أسوأ مما كان عليه لدينا الآن.

 

الأراضي المحتلة إسرائيلية استهداف الشعب الفلسطين الشعب الفلسطيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عكس التوقعات.. كم يصل سعر كيلو الدواجن بالبورصة اليوم الثلاثاء؟

رسميا الآن| مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي ودخول المليارات

هاني شكري عن شطب مرتضى منصور من الزمالك: أفضل قرار وكله باللوائح

زيزو قالي إنت لسة بتعض.. ماذا حدث بين لاعبي الزمالك والاسماعيلي؟

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2024

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة عن مباراة الإسماعيلي والزمالك في الدوري

عقوبة مخلة بالشرف| تفاصيل قرار إسقاط عضوية مرتضى منصور من الزمالك.. شاهد

خروج حسام حسن من المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة

موضوعات متعلقة

سفير السعودية بهولندا: المملكة مستاءة بشدة من الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين

ممثل جنوب أفريقيا: لا بد أن يُحاسب المسئولون عن الأحداث في غزة عالمياً

الخارجية الفلسطينية: جرائم المستوطنين تعكس سياسة الاحتلال بشأن الضم التدريجي للضفة الغربية

نصرا مهما.. الرئيس الروسي يهنئ جيشه بالسيطرة على أفدييفكا

مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: نفذنا عمليات في إيران والعراق واليمن

نتنياهو : نطوق حماس في خانيونس .. ولن نتوقف حتى تدميرهم

النرويج: انهيار السلطة الفلسطينية سيجعل الوضع أخطر مما هو عليه الآن

الأونروا: الغارات الجوية المكثفة على رفح تدفع النازحين للفرار إلى وسط غزة

ترشيحاتنا

برشقات صاروخية.. سرايا القدس تستهدف تحشدات وجنود الاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون

في 24 ساعة.. إصابة 22 جنديا من قوات الاحتلال الإسرائيلي بغزة

مؤسسات الأسري تطالب بفتح تحقيق دولي بشأن الانتهاكات الإسرائيلية ضد النساء الفلسطينيات

بلجيكا أمام العدل الدولية: إسرائيل انتهكت حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

هدية أثارت الجدل.. ماذا قدم الرئيس بوتين لزعيم كوريا الشمالية؟

كامل الوزير لنظيره التنزاني: مستعدون للتعاون المشترك لتجديد شبكة الطرق في بلادكم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشورت.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإطلالة بروفة حفل ليالٍ سعودية مصرية

بدون مكياج.. ياسمين صبري تبهر المتابعين بإطلالة بسيطة

ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للتصميم|فوتوبيا تحتفي بخمسين عاما من البورتريه السينمائي لمحمد بكر

وصفات لطهي أجنحة الدجاج

فيديو

بسبب أولاده.. بكاء محمود عامر على الهواء بعد زواجه

زعمت أنها "مايكروسوفت".. "هاكر" يكشف ألاعيب شركة هندية "نصابة" بالصوت والصورة| فيديو

إنتي الأحلى.. كيف احتفلت هيدي كرم بعيد الحب

مشويات بنهكة الملفات.. رجل بالمعاش يستخدم دولاب العمل في الطبخ| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد سالم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ