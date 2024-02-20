بلجيكا أمام العدل الدولية: إسرائيل انتهكت حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

أدان ممثل بلجيكا في محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء، كل أنواع العنف في الأراضي المحتلة ، مضيفاً أنه يأمل أن تعاقب إسرائيل مرتكبيه.

وقال ممثل بلجيكا في محكمة العدل الدولية، إن إسرائيل انتهكت حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وطالب ممثل بلجيكا في محكمة العدل الدولية، إسرائيل بوقف العنف وسياسة الاستعمار تهدف للتغير الديمغرافي.

ومن جانبه، قال ممثل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء، إنه لا بد أن يُحاسب المسئولون عن الأحداث في غزة عالمياً، مؤكداً استمرار استهداف الفلسطينين بالغارات الإسرائيلية ليلا ونهارا دون الخضوع لحماية قوانين حقوق الإنسان العالمية.

وأوضح ممثل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، أن الفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين يهدف لاستمرار الهيمنة اليهودية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد ممثل جنوب افريقيا أمام محكمة العدل الدولية، أن الإبادة الجماعية هي أم الجرائم وإسرائيل مستمرة في ارتكابها.

وأكد ممثل جنوب أفريقيا، أن الفصل العنصري الإسرائيلي بحق الفلسطينيين أسوأ مما كان عليه لدينا الآن.