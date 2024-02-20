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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحفيين تضع ضوابط جديدة للدورات التدريبية المخصصة للمقبلين على القيد

صدى البلد

قال وكيل أول نقابة الصحفيين ورئيس لجنة القيد هشام يونس، إن النقابة متمثلة في لجنة القيد والتدريب بالنقابة، وضعت  نظاما جديدا  للدورات التدريبية المؤهلة للقيد بجدول تحت التمرين بنقابة الصحفيين، حيث تتولى لجنة التدريب إعداد برنامج جاد وفقا للائحة القيد، يحصل بمقتضاه المتدرب على دورات في اللغتين العربية والإنجليزية والتشريعات القانونية ومهارات الحاسب الآلي.

وأضاف يونس، فى تصريحات صحفية  أن ذلك هو التزام بنص اللائحة التي تم اعتمادها في عام 2016، وسيتيح النظام الجديد أيضا لأعضاء لجنة القيد مراجعة المستندات الخاصة بكل متقدم إلكترونيا، وسيسهل هذا مراجعة مستندات المتقدمين.

من جانبه قال  وكيل النقابة ورئيس لجنة التدريب، محمد سعد عبد الحفيظ، إن ابتداءً من اليوم سيكون متاحا على موقع النقابة رابط للزملاء المتقدمين للقيد بلجنة تحت التمرين يمكنهم بمقتضاه بدء التسجيل في الدورات التي ينظمها مركز التدريب بالنقابة، ويتعين على المتقدمين ملء بياناتهم بطريقة صحيحة وبدقة بالغة، حيث يمكن تصنيفهم وفقا لتخصصاتهم في الأقسام التي يعملون بها في الصحف، حتي يمكن توجيههم للدورات الملائمة لتخصصاتهم.

وأضاف عبد الحفيظ، أن الدورات ستبدأ من يوم 27 فبراير الجاري وحتى 7 أبريل، مشيرا إلى أن الامتحانات التي ستعقد عقب انتهاء الدورات التدريبية ستكون إلكترونيا داخل مقر النقابة، حيث ستخصص النقابة أجهزة الحاسوب اللازمة لإجراء هذه الامتحانات وفقا لعدد المتدربين الذي لن يتجاوز 40 متقدما في الامتحان الواحد.


وأكد  جمال غيطاس مستشار مركز التدريب،  أنه سيتم تقييم كل متقدم حسب تخصصه، وستكون النسبة الأكبر إلكترونية وتقليل تدخل العنصر البشري  .

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