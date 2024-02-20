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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: القوى العاملة حققت طفرة في الحفاظ على حقوق المصريين

صدى البلد

أكد  محمود البرعي ، عضو مجلس النواب ، أن وزارة القوي العاملة حققت طفرة  كبيرة خلال  الفترة الأخيرة في الحفاظ علي حقوق العمالة المصرية ، سواء بالداخل أو الخارج وذلك من خلال الرقابة والمتابعة الكبيرة من وزير القوي العاملة .

 

وأشاد  البرعي في بيان صحفي اليوم ، بتطبيق وزارة القوي العاملة  المنظومة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة " للتسهيل على المقاولين وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة في إجراءات تسجيل البيانات ،وذلك بعد إطلاق البث الأولي "للمنصة الإلكترونية" للعمالة غير المنتظمة، والتى تهدف إلى تقديم خدمات لتلك الفئة إلكترونيًّا، وذلك من كافة جوانبها «المالية والفنية وقواعد البيانات».


وأوضح البرعي ، أن وزير القوي العاملة حسن شحاتة ، لا يعتمد علي التقارير المكتبية في متابعة كل الامور المتعلقة بالعمالة المصرية ، حيث حرص علي التواجد خلال الاختبارات  العمالة المصرية المسافرة لموسم الحج ، وهو الأمر الذي يساهم في  التزام  شركات إلحاق العمالة بالخارج،و العِمالة، بكافة الشروط والإجراءات الرسمية.

 

وأشاد البرعي بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة القوي العاملة ، للتيسر علي المواطنين الراغبين في العمل ، وذلك من خلال الاهتمام بعقد لقاءات أسبوعية مع نواب البرلمان للاستماع لمطالبهم الخاص بمشاكل العمال مشيدا بجهود الدكتور محمد النحاس مدير الاتصال السياسي بالوزارة والذي يبذل مجهودات كبيرة باعتباره حلقة الوصل بين الوزارة والنواب .

 

وأوضح أن وزارة القوي العامة ساهمت في تحقيق نقلة نوعية في تعيين نسبة ال٥٪ من ذوي الهمم في شركات  القطاع الخاص وهو ما كشف عنه  الدكتور ياسر الشربيني مدير إدارة فض المنازعات بالوزارة الذي أكد أن  الحملات الرقابية أسفرت عن تحرير ما يزيد علي ٢٠٠ مخالفة لعدد من الشركات التي لم تلتزم بتعيين تلك النسبة، وذلك بعد المرور على ما يقرب من ٤٦٨ شركة، وذلك خلال عام ٢٠٢٣، لافتا إلي أنه تم تعيين ١١ ألف و٣٦٦ عامل من ذوي الهمم العام الماضي.

محمود البرعي مجلس النواب وزارة القوى العاملة القوى العاملة

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