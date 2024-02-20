بعد شكاوي السير عكس الاتجاه.. الأمن يسحب 10 رخص ميكروباصات بجسر السويس

بالنسبة لما تم تداوله عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام العديد من قائدى سيارات الأجرة "ميكروباص" بالموقف النموذجى الجديد بشارع جسر السويس بمنطقة ألف مسكن بالقاهرة بالسير عكس الإتجاه بشارع المقاولون العرب المجاور للموقف.

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتوجيه حملات مرورية بالمنطقة "محل الشكوى" لضبط كافة المخالفات.

وقد أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن (سحب عدد 10 رخصة "سير عكس الإتجاه" - سحب عدد 1100 رخصة متنوعة - تكبيل عدد 1025 سيارة للإنتظار فى الممنوع - تحرير عدد 1820 مخالفة متنوعة - حجز عدد "15 سيارة ، 14 دراجة نارية" - ضبط عدد 1850 مخالفة تجاوز سرعة ) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وجارى إستمرار الحملات لضبط المخالفات المرورية المتنوعة.