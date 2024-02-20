محافظ الشرقية يُتابع مع رؤساء المراكز معدلات الأداء ونسب تنفيذ أعمال المشروعات التنموية

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع رؤساء المراكز والمدن معدلات الأداء ونسب التنفيذ لأعمال إنشاء المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقا للجدول الزمني المحدد للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

ووجه المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بالمرور الميدانى على المشروعات للوقوف على نسب تنفيذ المشروع بنطاق كل مركز، وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قام رئيس مركز ومدينة فاقوس بجولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير ورفع كفاءه الشوارع والطرق الداخلية بتركيب بلاط الإنترلوك، وذلك بشوارع المدينة (الساحة وتفريعاته – الإيمان وتفريعاته – المنيسى وتفريعاته – ترعة المنيا – الجلاء – شلتوت)، بالإضافة لأعمال التجميل والتطوير بشوارع متفرقة بالمدينة، ومنها شارع المنيسى لإضافة لمسة حضارية مشرفة أمام أهالي المدينة.

كما قام رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية بجولة تفقدية لمتابعة تنفيذ أعمال مشروعات الخطة الاستثمارية، ومنها تغطية ترعة أم الريش أمام وحدة مرور الإبراهيمية للوقوف على انتظام سير العمل والالتزام بالمواصفات الفنية، بالإضافة إلى متابعة أعمال التطوير بميدان مدخل الطريق الدائري للمدينة، فضلا عن أعمال تسوية وتمهيد طريق شرقية مباشر / تل محمد لتحسين جودة الخدمات المؤداة للمواطنين.

هذا وقد تابع رئيس مركز ومدينة منيا القمح مشروع توسعة كوبرى أبو طبل، حيث تم الانتهاء نهائياً من كوبرى بحر أبو الأخضر، وجار الانتهاء من كوبرى مصرف القليوبى، وتم ردم المنطقة بين الكوبريين ترعة المدير، وجار التنسيق مع إدارة كهرباء شرق منيا القمح برفع الأعمدة المتعارضة مع أعمال التوسعة والتنسيق مع مديرية الطرق والشركة المنفذة لسرعة الانتهاء من المشروع طبقاً للجدول الزمني المحدد لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.