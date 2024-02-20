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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون بأسوان ودمياط وأسيوط والإسكندرية

صدى البلد

  قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسوان ودمياط وأسيوط والإسكندرية بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

أسفرت الحملات في أسوان عن ضبط 4 قضايا إتجار في المواد المخدرة.. ضُبط خلالها: 10,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 4 كيلو جرامات لمخدر البانجو -4 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين وعدد من الأقراص المخدرة بحوزة 4 متهمين لعدد 3 منهم معلومات جنائية.
كما تم ضبط 6 قطع سلاح ناري (طبنجة - 5 أفردة محلية وعدد من الطلقات) وتنفيذ (849) حكما قضائيا متنوعا .

في دمياط تم ضبط (4) قضايا "إتجار" في المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالها: 7,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش و8,500 كيلو جرام لمخدر البانجو، و6 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو، وكمية لمخدر الهيروين وبندقية خرطوش وفرد محلي وعدد من الطلقات بحوزة 4 متهمين لهم معلومات جنائية. 

في أسيوط، تم ضبط 47 قضية سلاح ناري ضُبط خلالها: 12 بندقية آلية و18 بندقية خرطوش و2 طبنجة و41 فردا محليا وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 47 متهما لـ 37 منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط 19 قضية إتجار في المواد المخدرة.. ضُبط خلالها: 6,185 كيلو جرام لمخدر الحشيش و3,520 كيلو جرام لمخدر الشابو وكمية لمخدر الأفيون و4,480 كيلو جرام لمخدر الهيروين وعدد من الأقراص المخدرة بحوزة 23 متهما لـ 16 منهم معلومات جنائية وتنفيذ (988) حكما قضائيا متنوعا .

وفي الإسكندرية تم ضبط 3 قضايا "إتجار" في المواد المخدرة.. ضُبط خلالها: كمية لمخدري الحشيش، الآيس، بحوزة 3 متهمين. 

كما تم ضبط قضيتي سلاح ناري ضُبط خلالهما طبنجة وفرد محلي وطلقتا خرطوش بحوزة متهمين وضبط (6) قضايا أسلحة بيضاء.. ضُبط خلالها 6 أسلحة بيضاء بحوزة 6 متهمين.
 

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