بحضور الخطيب.. شوبير ينشر لقطات من مران الأهلي اليوم

شارك الإعلامي أحمد شوبير لقطات من مران الأهلي اليوم استعدادا لمواجهة ميدياما الغاني بدوري أبطال أفريقيا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظهر لاعبو النادي الأهلي تؤدي مرانها بحضور الخطيب.

عرضت قناة “العربية مصر” تقرير فيديو بعنوان: "تفاصيل صدام بين كولر وكهربا ومدحت شلبي يعلق: يا تسافر غانا مع الفريق يا شكرًا".

وجاء في التقرير أن الناقد الرياضي مدحت شلبي، قال إن النادي الأهلي لديه مباريات قوية، ولا يجوز أن يخرج الأهلي من دور المجموعات بالبطولة الأفريقية، بدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف أن النادي الأهلي ليس أي نادٍ، وهناك صدام قوي بين كولر، المدير الفني لـ النادي الأهلي، ومحمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، وذلك بعد رفض كهربا السفر مع الفريق لـ غانا، لمواجهة فريق ميدياما الغاني المقرر لها الجمعة المقبل، بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.