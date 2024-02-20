المحرصاوي يحاضر بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقليوبية

ألقى الدكتور محمد المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، محاضرة تحت عنوان: "مقدمة في منهج استخدام المراجع في البحث العلمي" للهيئة المعاونة وأعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقليوبية، وكان هذا في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وبالتعاون مع كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقليوبية.

قدمت أ.د/ فتحية مشعل - عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقليوبية، خلال كلمتها، خالص الشكر والتقدير للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر والدور الكبير الذي تقوم به في توعية أبناء الأزهر وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم من خلال مشروع «سفراء الأزهر» الذي يستفيد منه أبناء الكلية.

وأوضح الدكتور محمد المحرصاوي، تعريف المصدر والفرق بين المصدر والمرجع، موضحا أن المصدر ما كانت حاجة الباحث إليه أساسية، والمرجع ما كانت الحاجة إليه ثانوية أو تكميلية، وأن المصدر ينقل منه، والمرجع للرجوع إليه في تحقيق نص او تصحيح خطأ أو كشف ملتبس، والذي يفرق المتخصص عن غير المتخصص هو الالتزام بالمنهج في كل شيء.

كما أشار إلى أن أفضل منهج يتبع في تعدد المصادر هو المنهج التاريخي وهو الترتيب الزماني التصاعدي لتاريخ وفاة صاحب الكتاب، فإن كان المؤلف حديثا كان الترتيب بحسب تاريخ الطبع، فالمهم سردها بمنهج.

كما طالب الدكتور المحرصاوي الباحثات أن تكون لهن شخصية في أبحاثهن ومراعاة المنهجية والقواعد والأصول التي يجب أن تتبع في كتابة أبحاثهن، ومراعاة الأمانة العلمية في ذكر المراجع والمصادر التي تم الرجوع إليها أو الاعتماد عليها فقط، وعلامات الاقتباس حسب النص المقتبس .

في نهاية المحاضرة، قدمت عميدة الكلية درع الكلية؛ لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي؛ تقديرًا لجهوده العلمية.