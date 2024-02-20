محافظ الدقهلية يدشن القافلة الطبية بقرية الأحمدية في شربين .. صور

دشن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية القافلة الطبية بقرية الأحمدية بمركز شربين والتي تنظمها أمانة الصحة بحزب مستقبل وطن بالدقهلية بالتعاون مع مديرية الصحه وجامعة المنصورة والتي تهدف إلي توقيع الكشف علي المواطنين وصرف الأدوية بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج إلي عمليات جراحية الي مستشفيات الصحه وجامعة المنصورة والتأمين الصحي واستخراج قرارات علاج علي نفقة الدولة ،

وتفقد الوحدة الصحيه بالأحمدية والتي تم إنشائها ضمن مبادرة حياة كريمة حيث تفقد جميع الاقسام داخل الوحدة والعيادات والصيدلية للتأكد من مدي توافر الأدوية للمواطنين .



جاء ذلك بحضور الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحه بالدقهليه ، والدكتور تامر الطنبولي مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحه وعددا من النواب.



وقال " المحافظ " بإسم أبناء الدقهلية اتقدم بخالص الشكر والتقدير الى الرئيس السيسي علي إطلاقه مبادرة حياة كريمة التي غيرت وجه الحياة لأكثر من 60 % من الشعب المصري في جميع قري مصر ، مشيراً إلي أن هذه المبادرة لم تشهدها الدولة المصرية علي مر تاريخها .



وأكد " مختار " علي أن فخامة الرئيس السيسي لديه اهتمام بالغ بصحة المواطن المصري البسيط في كل شبر علي أرض مصر وأمر بتقديم الرعاية الصحية الكامله له وبالأخص في القري الأكثر احتياجا والأسر الأولي بالرعاية والقضاء علي قوائم الانتظار .



وأشار " المحافظ " الي أن الهدف من المبادرات الصحيه هو الوصول إلي جميع المواطنين بمختلف قري الدقهلية وتقديم الرعاية الصحية وصرف الأدوية لهم بالمجان وإجراء العمليات الجراحية لهم علي نفقة الدولة من خلال التنسيق مع المستشفيات الصحيه والجامعية والتأمين الصحي واكتشاف الأمراض المبكرة .



وقال " مختار " ما شاهدناه اليوم من إمكانيات بشرية ولوجستيه بالوحدة الصحية بالأحمدية يدل علي نجاح مبادرة حياة كريمة في تحقيق أهدافها وهي توفير حياة كريمة لكل مواطن داخل قري مصر من خلال تقديم كافة الخدمات الصحية.



FB_IMG_1708433328445

FB_IMG_1708433320830

FB_IMG_1708433306299

FB_IMG_1708433316379

FB_IMG_1708433304144