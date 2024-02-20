صندوق رعاية المبتكرين: برامج لتحويل الأفكار لمنتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية

يشهد صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ تقديم في كافة سبل الدعم الطلاب والباحثين المصريين من خلال إطلاق مبادرات لطلاب الجامعات والباحثين وذلك يحدث بالتعاون مع العديد من القطاعات والشركات.

وأكد الدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أنه قد تم التعاون مع التربية والتعليم بشأن اكتشاف وتأهيل الطلاب المبتكرين والنوابغ في مجالات العلوم والتكنولوجيا، مشيرا إلى أن البروتوكول يعد خطوة هامة نحو تعزيز رعاية المبتكرين والنوابغ من الطلاب.

وأوضح أنه يوفير بيئة مناسبة لتنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على تشجيع على المزيد من التفوق والإجادة، وذلك من أجل تنمية ما لديهم من تميز وإبداع، حيث يتم تمويلهم ورعايتهم، وايضا تلقى أفكارهم البحثية، أو الابتكارية، إلى جانب العمل على تطويرها، حيث يسهم في تحويل أفكارهم المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية.