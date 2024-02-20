محافظ الشرقية يوجه بإنهاء مشروعات الخطة الاستثمارية طبقا للجدول الزمني المحدد

وجه محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، رؤساء المراكز والمدن، بمتابعة نسب تنفيذ أعمال إنشاء المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، باعتمادات نحو مليار جنيه؛ لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز والانتهاء منها وفقا للجدول الزمني المحدد؛ وذلك للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين وكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

وشدد المحافظ -في بيان اليوم /الثلاثاء/- على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور الميداني على المشروعات؛ للوقوف على نسب تنفيذ المشروع بنطاق كل مركز وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وأوضح البيان أنه تنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قام رئيس مركز ومدينة فاقوس بجولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير ورفع كفاءة الشوارع والطرق الداخلية بتركيب بلاط الإنترلوك وذلك بشوارع (الساحة وتفريعاته - الإيمان وتفريعاته - المنيسي وتفريعاته - ترعة المنيا - الجلاء - شلتوت) بالإضافة لأعمال التجميل والتطوير بمناطق أخرى؛ لإضافة لمسه حضارية مشرفة أمام اهالي المدينة.

بدوره، قام رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية بجولة تفقدية لمتابعة تنفيذ أعمال مشروعات الخطة الاستثمارية ومنها تغطية ترعة أم الريش أمام وحدة مرور الإبراهيمية للوقوف على انتظام سير العمل والالتزام بالمواصفات الفنية، بالإضافة إلى متابعة أعمال التطوير بميدان مدخل الطريق الدائري للمدينة، فضلا ًعن أعمال تسويه وتمهيد طريق شرقية مباشر - تل محمد؛ لتحسين جودة الخدمات المؤداه للمواطنين.

ومن جهته، تابع رئيس مركز ومدينه منيا القمح مشروع توسعه كوبري أبو طبل، حيث تم الانتهاء من كوبرى بحر أبو الأخضر وجاري نهو أعمال كوبري مصرف القليوبي وتم ردم المنطقة بين الكوبريين، ويتم التنسيق مع إدارة كهرباء شرق منيا القمح لرفع الأعمدة المتعارضة مع أعمال التوسعة والتنسيق مع مديرية الطرق والشركة المنفذة لسرعة الانتهاء من المشروع طبقاً للجدول الزمني المحدد.

وفي سياق آخر، قرر وكيل وزارة الصحة بالشرقية،الدكتور هشام مسعود، رفع درجة الاستعداد إلى القصوى بمختلف المستشفيات والوحدات والمرافق الصحية، استعدادا لقدوم شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وكيل الوزارة اليوم، مع مديري الإدارات الفنية والإدارات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، لنقل وتنفيذ تعليمات وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، ووضع خطة العمل خلال الأيام المقبلة وشهر رمضان المبارك.

وشدد وكيل الوزارة على مديري الإدارات والمستشفيات بوضع خطة مرور مكثفة علي جميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والمخزون الاستراتيجي منها.

كما ناقش الدكتور هشام مسعود خطة العمل القادمة بمنافذ تقديم الخدمة الطبية خلال شهر رمضان المبارك، وإعلان جداول النوبتجيات داخل جميع الأقسام الطبية، مؤكداً أهمية كفاءة وجودة العمل بالعيادات الخارجية وانعكاساتها على نسب الإشغال بالأقسام الطبية المختلفة، وكذلك أهمية متابعة الانضباط للفرق الطبية، ومتابعة أعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية والمباني وغيرها بصورة مستمرة.

وتم خلال الاجتماع أيضا إلقاء الضوء على أسبوع الحوكمة بوزارة الصحة، وأشار "مسعود" إلى أهميتها الحتمية والضرورية؛ لما لها من أثر كبير خاصة خلال الآونة الأخيرة في تنظيم العمل وتحسين واستدامة أعمال أي منشأة، وتطبيق المعايير الخاصة بها بالمنشآت الصحية، والتي تشمل الحيادية والنزاهة والفعالية والكفاءة والجودة والشفافية والمساءلة والمهنية والمشاركة وسيادة القانون، كما تعتمد ممارسات الحوكمة على الضوابط الرسمية مثل التشريعات والأنظمة والقوانين، لافتاً إلى أهمية الإدارة الرشيدة، والتي تعمل على تحقيق الجودة الشاملة والتميز وكفاءة الأداء، والقدرة على اتخاذ القرارات بالتزام عال وقدر كاف من المسئولية والشفافية، ويعمل على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة بالقطاع الصحي، والمحافظة عليها وتقليل التكلفة، مما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.