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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| بكاء محمود عامر على الهواء بسبب اولاده .. وأبو الليف يشن هجوما حادا علي ملحنين وشعراء

صدى البلد

نشر قسم الفن عدد من الاخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

 

عام على إنشائها.. ماجدة موريس: قناة الوثائقية قدمت أعمالا في غاية الأهمية

أكدت الناقدة ماجدة موريس ، انها سعيدة بالجهد المبذول والخطوات التي حققتها قناة الوثائقية بعد مرور عام علي انطلاقها . 

وقالت ماجدة موريس في تصريحات خاصة لصدي البلد، إن قناة الوثائقية قدمت اعمالا في غاية الأهمية وقد قدمت الدور الذي انشئت من اجله علي اكمل وجه، حيث انها وثقت احداث حرب أكتوبر بشكل مميز، خصوصا وان انطلاقها كان بالتزامن مع احتفال مصر بمرور 50 عاما علي انتصارات أكتوبر المجيدة . 

 

وتابعت ماجدة موريس : القناة قدمت كم من الوثائق عن حرب اكتوبر وتفاصيلها وقياداتها، لم تكن ستقدم الا من خلال تلك الوسيلة، فقد اضافت لنا معلومات وتفاصيل جديدة، وجعلتنا نتعرف علي ابطال تلك الفترة . 

 

بسبب أولاده.. بكاء محمود عامر على الهواء بعد زواجه

دخل الفنان محمود عامر فى نوبة بكاء شديدة بسبب أولاده، بعد زواجه مؤخرا من الدكتورة رشا فرج، وذلك خلال برنامج "قعدت ستات" للإعلامية مروة صبرى.

 

شباك تذاكر السينما.. تراجع إيرادات "الحريفة" ومني زكي تتجاوز الـ300 ألف جنيه

تشهد دور العرض السينمائي، منافسة شرسة فى موسم نصف العام خاصة بين فيلمى الحريفة  ورحلة 404 "، كما يعرض أفلام “ درويلة، وعصابة عظيمة، والسيستم ، الاسكندراني ، وعادل مش عادل”.

وكشف محمود الدفراوى، الموزع السينمائى، عن إجمالى الإيرادات التي حققتها الأفلام المعروضة أمس الاثنين، حيث بلغ مجموع ايرادتها 1,134,426 جنيها.

 

كنت بمد إيدي وأساعدهم.. أبو الليف يفتح النار على شعراء وملحنين

شن الفنان نادر أبو الليف عبر صفحته على فيسبوك، هجومًا على بعض الملحنين والشعراء. 

وقال نادر أبو الليف: أتمني النظر في تاريخ نزول ألبوم سلف ودين  وأسماء المؤلفين إللي كنت بتعاون معاهم وباخد منهم أغاني وكنت بساعدهم وبمد إيدي ليهم وبقدمهم للساحة الفنية وبظهرهم وبعرفهم للجمهور للأسف وحاليا بينكروا الجميل وبيقولوا إنهم كانوا شغالين مع مطربين هابطين  وللأسف مع احترامي للي بيقول الكلام الفارغ ده .

 

لبلبة: زواجي في سن 17 غلطة.. وأتمنى العمل مع أحمد حلمي

كشفت الفنانة لبلبة أن زواجها فى سن 17 عاما كان غلطة وذلك خلال لقائها ببرنامج صدى الملاعب مع الاعلامى مصطفى الأغا.

وقالت لبلبة: ان زواجى فى عمر 17 عاما كان غلطة بالنسبة لى.

وأضافت لبلبة: أتمنى العمل مع أحمد حلمى وسيكون كابل غريب وأتمنى أيضا العمل مع جورج كلونى لاننى أشعر بأننا نليق على بعض.

 

ميسي وشيرين.. تعرف على أبرز ضيوف عمرو أديب في Big time

نشر المستشار تركي ال الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام برومو برنامج عمرو أديب الجديد ، والذي ينتمي إلي نوعية برامج البودكاست ، ومقرر عرضه خلال شهر رمضان الكريم . 

الفنان محمود عامر الفنانة لبلبة الناقدة ماجدة موريس انتصارات اكتوبر المجيد انتصارات أكتوبر المجيدة جورج كلوني رحلة 404 عادل مش عادل عصابة عظيمة قناة الوثائقية مروة صبري محمود الدفراوي ماجدة موريس موسم نصف العام

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