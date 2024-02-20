برلماني: اتجاه الحكومة لتوطين صناعة الطلمبات خطوة هامة لدعم المشروعات التنموية

قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن اتجاه الحكومة لتوطين صناعة الطلمبات، خطوة هامة لدعم المشروعات التنموية والخدمية في البلاد.

وأشاد الخبيري، في تصريحات صحفية له، أن اهتمام رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بتوطين صناعة الطلمبات، وحرصه على متابعة جهود توطين هذه الصناعة لتلبية احتياجات مصر من الطلمبات.

وأكد عضو مجلس النواب، أن دعم الحكومة لتوطين صناعة الطلمبات، سيسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه الصناعة الهامة، علاوة على توفير فرص عمل جديدة للشباب.

وتابع النائب نادر الخبيري، أن توطين صناعة الطلمبات سيساعد في تحفيز النشاط الاقتصادي في مصر، وتوفير صناعة .

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية تعمل توطين العديد من الصناعات الثقيلة والهامة مما يسهم في جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة الطلمبات.

وأشار النائب نادر الخبيري، إلى أن تصنيع الطلمبات في مصر، خاصة التي تستخدم في مشروعات المياه والصرف الصحي سيسهم في إنجاز العديد من المشروعات الخدمية في كافة أنحاء الجمهورية بتكلفة أقل.

يذكر أن تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود توطين صناعة الطُلمبات لتلبية احتياجات المشروعات التنموية والخدمية، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي قطاع المرافق بالوزارة.

وأكد أن الحكومة تدعم بصورة قوية صناعة الطلمبات في مصر، سواء من خلال الجهات الحكومية أو شركات القطاع الخاص، حيث إن لدينا احتياجاً فعلياً مُستمراً لهذه الطُلمبات، لذا يتم دعم أية خطوات لتصنيع الطلمبات في مصر، خاصة التي تستخدم في مشروعات المياه والصرف الصحي.