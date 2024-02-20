شباب النواب تقدم روشتة لوضع الغردقة على خريطة السياحة الرياضية

التقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين ، اليوم الثلاثاء بمحافظ البحر الاحمر اللواء عمر حنفي، لمناقشة دعم الأنشطة الرياضية والشبابية بالمحافظة، وذلك في إطار الزيارة الميدانية التي تقوم بها اللجنة للمحافظة .

واكد اللواء عمر حنفي ، محافظ البحر الاحمر خلال اللقاء أن هناك اهتمام كبير بالشباب في المحافظة، ليس داخل مدينة الغردقة فقط ولكن في بجميع المراكز، حيث تساعد الفعاليات الرياضية في جذب وتنمية السياحة ، وهو ما كان واضحا خلال استضافة منافسات الاسكواش وغيرها من البطولات.

من جانبه أكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب ، أن زيارة اللجنة للمحافظة تأتي في إطار متابعة ما جاء بعدد من طلبات الإحاطة التي تقدم بها نواب البحر الأحمر ، لافتا إلي أن الزيارات الميدانية أحد أهم الأدوات الرقابية، لانها تعتمد علي حل المشكلة علي أرض الواقع.

وأوضح رئيس لجنة الشباب ، أن محافظة البحر الأحمر قبلة السياحة في مصر، ومدينة الغردقة استقبلت العديد من الفعاليات الرياضية، مقترحا علي المحافظ وضع استراتيجية للاستفادة من الموقع المتميز لمدينة الغردقة لتكون قبلة السياحة الرياضة في مختلف المجالات، حيث حققت السياحة الرياضة إسهامات كبيرة في الجذب السياحي بالعديد من الدول مما يساعد في تعظيم الدخل القومي .

وأوضح أن مدينة الغردقة مؤهلة لتكون نموذجا عالميا للسياحة الرياضية في ظل وجود فنادق عالمية ومنشآت كبيرة، خاصة وأن هناك تجارب في دول عربية مثل المغرب حققت نجاحات كبيرة في السياحة الرياضية واستضافت بطولات عديدة، وهو ما يتوافر في الغردقة أيضا لتكون مركز استقبال للأندية الأوروبية خلال المعسكرات الطويلة في فصل الشتاء حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير.

من جانبه قال النائب خالد بدوي إن محافظة البحر الأحمر، تستطيع تحقيق نهضة سياحية كبيرة في المجال الرياضي ، لاسيما أن هناك وسائل متعددة لتحقيق ذلك الغرض وليس البطولات الرياضية فقط مقترحا انشاء مراكز عالمية متخصصة في الطب الرياضي، مؤكدا أن دولة قطر استطاعت تحقيق طفرة في السياحة من خلال مراكز العلاج الرياضي.

وطالب النائب خالد بدوي ، محافظ البحر الاحمر ، بتكليف أحد الجهات التابعة للمحافظة لدراسة مشروع إنشاء مركز طبي متكامل وطرحه للاستثمار لانه سيحقق عائد كبير.

من جانبها أكدت الناىبة ولاء عبدالفتاح، أن اللجنة حريصة علي الزيارة الميدانية لحل اي مشكلة تواجه الشباب، خاصة أن مدينة الغردقة تمتاز بوجود بعدد من المنشآت الشبابية التي أصلحت قبلة للشباب منها المدينة الشبابية بالغردقة مشيرة إلي أن تطبيق السياحة الرياضية في الغردقة أمر مهم لتحقيق عائد اقتصادي.

من جانبها قالت النائبة آية مدني ،ان مدينة الغردقة بها كنز غير مستغل وهي الألعاب الرياضية الشاطئية، خاصة أن مصر تقدمت بطلب استضافة أولمبياد ٢٠٣٦، وهو ما سيتيح لمدينة الغردقة استضافة الالعاب الشاطئية حال فوز مصر بالتنظيم .

كما اقترحت استضافة مصر بطولة كأس العالم لـ الشراع ، لكن هناك عدد من المصاعب التي تواجه تنظيم تلك البطولة، وهو ما عقب عليه محافظ البحر الاحمر قائلا: جاهزين لاستضاقة البطولة ومستعدين لحل جميع المشكلات.

في السياق ذاته أشاد النائب درويش مرعي بجهود محافظ البحر الاحمر بالاهتمام بالرياضة وحرصه علي حل المشكلات التي تواجه الشباب بالمحافظة.