عقوبات صارمة تنتظر الاسماعيلى بعد تصرفات جمهوره ضد الزمالك.. تفاصيل

علق الناقد الرياضي فتحي سند، على سلوك جمهور الإسماعيلي في لقاء الزمالك أمس، في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.



وكتب فتحي سند عبر حسابه علي فيسبوك "خلال ساعات .. صدور عقوبات من اتحاد الكرة لنادى الإسماعيلى عن بعض الإساءات التى صدرت من جمهوره خلال مباراة الزمالك بالأمس"

ويستأنف الزمالك تدريباته، غدا الأربعاء؛ استعدادا للقاء أبو سليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي ستقام في الجزائر.

وتعادل فريق الزمالك مع الإسماعيلي دون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الإسماعيلية في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.